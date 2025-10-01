El duro momento que vivió una participante en el escenario de La Voz Argentina: ¿quedó en la cuerda floja?
Iara Lombardi se bloqueó y atravesó un momento de máxima tensión frente al jurado y al público. Este traspié podría costarle su permanencia en el reality.
Iara Lombardi, integrante del Team Lali, volvió a vivir un instante crítico durante su presentación, que puso en duda su permanencia en La Voz Argentina (Telefe). El certamen ya transita la etapa del Cuarto Round, donde cada participante debe dar lo mejor de sí para mantenerse en competencia y, en medio de esa exigencia, la joven cantante enfrentó un traspié que sorprendió tanto al público como al jurado.
Durante la interpretación del clásico italiano “Sarà perché ti amo” de Ricchi e Poveri, Iara se detuvo inesperadamente por varios segundos, dejando un silencio que desorientó a los miembros del jurado, quienes no comprendían la causa de su pausa. Lali, desde su lugar, le consultó si había algún inconveniente técnico, mientras que Soledad se levantó de su silla para intentar darle aliento. Pronto quedó claro que el problema no era técnico, sino que Iara se había bloqueado por la emoción, y sus coach comenzaron a motivarla para que retomara la canción.
Con paciencia y apoyo, Iara logró continuar y finalizar la presentación de manera correcta. Una vez concluida, Lali se acercó para abrazarla mientras la cantante, entre lágrimas, buscaba poner en palabras lo sucedido: “Es mucha emoción, no puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasan estas cosas, pero estoy contenta de haber llegado hasta acá”, explicó, mostrando la vulnerabilidad que puede atravesar un artista en competencia.
Desde la conducción, Nico Occhiato aclaró a los televidentes que el formato del reality no permite detener la música: “Cuando arranca el tema, salvo que haya un error técnico o algo, no se puede parar. Salvo que deje de funcionar una cámara o pase algo así”. Además, detalló la presión que viven los participantes a medida que avanza el programa: “En este momento, la demanda de canciones es continua, no se frena. Al principio, los chicos cantaban una vez cada 10 días, entonces tenías 10 días para preparar un tema”.
Por su parte, Lali Espósito evaluó la situación y transmitió tranquilidad a su pupila, destacando que el incidente no reduce su talento ni su recorrido en el certamen: “No te voy a mentir, estamos en un momento del programa muy complejo y no deja de ser una competencia, pero no te dejes guiar por esta noche. Tu recorrido no fue sólo de mostrar tu talento y lo aguerrida que sos, sino que también habla de una chica que está aprendiendo a cómo ser una cantante profesional y que estás aprendiendo”, subrayó, dejando claro que la joven aún tiene mucho camino por delante y que esta dificultad forma parte de su crecimiento artístico.
