El duro momento que vivió una participante en el escenario de La Voz Argentina: ¿quedó en la cuerda floja?

Por su parte, Lali Espósito evaluó la situación y transmitió tranquilidad a su pupila, destacando que el incidente no reduce su talento ni su recorrido en el certamen: “No te voy a mentir, estamos en un momento del programa muy complejo y no deja de ser una competencia, pero no te dejes guiar por esta noche. Tu recorrido no fue sólo de mostrar tu talento y lo aguerrida que sos, sino que también habla de una chica que está aprendiendo a cómo ser una cantante profesional y que estás aprendiendo”, subrayó, dejando claro que la joven aún tiene mucho camino por delante y que esta dificultad forma parte de su crecimiento artístico.

Embed