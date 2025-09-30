Vuelve a salir al aire La Voz Argentina: la decisión de Telefe con el reality de talento
Tras las numerosas suspensiones por otros eventos del canal de las pelotas, los fanáticos volverán a disfrutar de este show: se viene el "Cuarto Round".
La Voz Argentina entra en una de sus últimas etapas este martes, por la pantalla de Telefe. Tras el fin del Tercer Round, llega el Cuarto Round, donde los cinco mejores participantes de cada equipo se medirán con el objetivo de acceder a los cuartos de final y posicionarse de cara a las últimas emisiones del certamen.
Con la conducción de Nico Occhiato, la nueva etapa funcionará de la siguiente manera: los participantes actuarán de forma individual para intentar deslumbrar a los coaches y habrá doble salvación. Dos de los cinco será salvado por su propio coach, mientras que otros dos serán elegidos para avanzar por los coaches oponentes con un sistema de votación secreta. De los tres artistas que queden sin ser elegidos por el capitán del equipo, uno quedará afuera del reality de canto.
De este modo, sólo cuatro participantes avanzarán a los cuartos de final, donde habrá actuaciones y público en vivo, al igual que las votaciones de los espectadores.
Cabe señalar que, este martes, comenzará el Cuarto Round el Team Lali.
Cómo quedó cada equipo tras el "Tercer Round"
Team Lali
- Valentino Rossi.
- Giuliana Piccioni.
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Jaime Muñoz.
Team Luck Ra
- Lucas Barros.
- Federico Mestre.
- Nathalie Aponte.
- Thomas Dantas.
- Nicolás Behringer.
Team Miranda!
- Emiliano Villagra.
- Joaquín Martínez.
- Sofía Verna.
- Eugenia Rodríguez.
- Pablo Cuello.
Soledad
- Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.
- Luis González.
- Milagros Gerez Amud.
- Valentina Otero.
- Violeta Patricia Lemo.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Cuarto Round de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
