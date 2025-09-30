Vuelve a salir al aire La Voz Argentina: la decisión de Telefe con el reality de talento

Cómo quedó cada equipo tras el "Tercer Round"

Team Lali

Valentino Rossi.

Giuliana Piccioni.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Jaime Muñoz.

Team Luck Ra

Lucas Barros.

Federico Mestre.

Nathalie Aponte.

Thomas Dantas.

Nicolás Behringer.

Team Miranda!

Emiliano Villagra.

Joaquín Martínez.

Sofía Verna.

Eugenia Rodríguez.

Pablo Cuello.

Soledad

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Cuarto Round de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1973077222043873749&partner=&hide_thread=false Comienza el CUARTO ROUND camino a la gran final



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato



También sumate a #ReactLaVoz en YouTube pic.twitter.com/YElOK21sbT — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 30, 2025