Los protagonistas de "La edad Dorada" revelan detalles exclusivos de la nueva temporada

La brecha en el matrimonio Russell: ¿ambición o protección familiar?

El punto de partida de la temporada ubica a la familia Russell en una encrucijada moral tras la estratégica jugada de Bertha al asegurar el matrimonio de su hija Gladys con el Duque de Buckingham. Por eso, los actores comenzaron hablando sobre esto y cuál es la verdadera brecha en su matrimonio.

Carrie Coon (Bertha Russell): —"Yo tenía razón. Tenía razón y no me avergüenzo de ello. George necesita reaccionar. Estamos en una época previa a la psicología moderna, donde no existía este concepto del "yo", así que George está viviendo de forma sumamente irreflexiva y pasando por un momento muy duro. Como aún no ha procesado lo que le ocurrió, tampoco puede comunicármelo. Yo esperaba que el tiempo curara las heridas, pero este año se demuestra que eso no es tan así; va a requerir mucho más trabajo que el simple paso del tiempo. Sin embargo, a Gladys le va de maravilla y Bertha se siente completamente reivindicada por eso".

Foto: (HBO Max)

Morgan Spector (George Russell): — "Creo que tanto George como Bertha tienen algo de razón. Lo que Bertha no logra ver es la influencia de su propia ambición y esa sed desmedida de poder. Sí, está ampliamente reivindicada porque el vínculo entre Gladys y el Duque parece haber florecido de buena manera, pero aquella escena en el barco, cuando recién se van y él deja entrever sus intenciones íntimas... Siento que entregaste a tu hija a eso y no sé si estuvo del todo bien".

Carrie Coon: — "¡Yo creo que fue el siglo XIX el que entregó a mi hija a eso!".

Morgan Spector: — "Además, George viene de sufrir un intento de asesinato, lo cual resetea su vida por completo. Su relación con Bertha, si no ha colapsado, al menos atraviesa momentos muy oscuros. Casi lo matan y siente que le falló a su hija de manera catastrófica. Para George, sus vínculos con Gladys y Bertha son centrales en su concepto de ser una buena persona. Como ha fallado en ambos frentes, su capacidad para compartimentar —esa habilidad de ser despiadado en los negocios pero un padre amoroso en casa— voló por la ventana. Ahora tiene que descifrar cómo volver a considerarse un hombre decente y cuáles son sus verdaderos principios".

Foto: (HBO Max)

El crecimiento de los hijos y la conquista de la autonomía

La evolución generacional es otro de los pilares que sostiene el relato de esta temporada, obligando a los jóvenes de la elite a adoptar los principios de sus padres o rebelarse contra ellos. Con respecto a esto, los protagonistas de "La edad dorada" sentenciaron:

Harry Richardson (Larry Russell): —"¿Quién no querría parecerse un poco al "papi de los ferrocarriles"? Creo que Larry está presenciando los problemas que se les avecinan a sus padres por todo el poder y la energía que manejan. Este año le toca asumir la responsabilidad de estar parado sobre los hombros de semejantes gigantes, adoptando más que nunca las posturas de sus padres y entendiendo que eso viene con un precio y muchas complicaciones".

Taissa Farmiga (Gladys Vere, Duquesa de Buckingham): —"Dios, duele decirlo de tantas maneras, pero... Bertha tenía razón. Esta temporada estamos adoptando las posturas de nuestros padres más que nunca. Por primera vez, Gladys se convierte en una mujer que impone autoridad y respeto, incluso ante su propia madre. Es hermoso ver cómo empiezan a mirarse a los ojos y crece un respeto mutuo. Haberse convertido en madre le abrió los ojos hacia una perspectiva en la que antes no podía pensar, porque era una niña antes de tener a su hijo. Es muy lindo ver cómo evolved de una adolescente ingenua y protegida a alguien que comprende a su madre y sus decisiones".

Foto: (HBO Max)

Denée Benton (Peggy Scott): —"Peggy es una pionera en el sentido de que no tenía a muchas personas en quienes modelar sus sueños. La clase de la mujer profesional trabajadora no existía de manera extendida en esa época: eras de la clase obrera o de la aristocracia. Intento equilibrar el amor y el trabajo en lo que se convierte en una lucha muy moderna con la que el público va a empatizar. Después de todo lo que sacrificó en la primera temporada, verla tan hambrienta por lo que quiere es radical. Estar en su propia versión de mujer de negocios con una visión clara resulta fascinante. Interpretar este arquetipo de protagonista, especialmente en una historia que no se ha contado mucho en la televisión convencional, ha sido el honor de mi carrera".

Louisa Jacobson (Marian Brook): —"Peggy es el ejemplo inmediato que tiene Marian de una mujer que decide tomar las riendas de su vida y hacer algo más que ser esposa y madre. Marian admira a Peggy en muchos sentidos; fue su primera amiga al llegar a Nueva York. También ve cómo casan a Gladys casi en contra de su voluntad y dice: "Quiero tener un propósito en mi vida y ser útil". El trabajo social es muy importante para ella. La diferencia es que la lucha de Peggy es moderna, mientras que la de Marian es una lucha de época, muy arraigada a su tiempo. Hay que mirarla sin el lente del presente y recordar que la indigencia y los riesgos de destitución en 1886 eran reales y altísimos".

Foto: (HBO Max)

Dinámicas familiares, poder y el concepto del "outsider" según los propios protagonistas

Blake Ritson (Oscar Van Rhijn): —"Al interpretar a un personaje homosexual en una época donde ser descubierto tenía repercusiones legales y sociales gigantescas —como ocurrió con Oscar Wilde en 1895—, las apuestas eran altísimas. Sin embargo, me conmueve ver cómo reacciona la gente en distintos países. Aún hoy existen contextos donde hablar de tu sexualidad es doloroso e ilegal. Por otro lado, la alianza entre Oscar y Enid es fascinante: son dos personas que deben navegar en una sociedad estricta pero que en su vida privada son marginales. Son provocadores y subversivos por naturaleza".

Cynthia Nixon (Ada Forte): —"Christine Baranski siempre dice que lo más difícil de fingir en actuación es la intimidad, y nosotras la tenemos de forma natural porque nos conocemos desde 1983. En la serie, Ada es la persona con más sensibilidad y Agnes es la figura de autoridad, pero el mundo se ha dado vuelta. Una de las cosas más hilarantes de esta temporada es ver a una Agnes "desquiciada" al perder su base de poder y dinero. Pequeñeces cobran una importancia maníaca para ella. Es sumamente interesante ver qué hace el poder y cómo Ada, al recibirlo, encuentra reservas de compostura y fortaleza que nadie hubiera sospechado que existían en ella".

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Ben Ahlers (Jack Trotter): —"Estamos en un momento de la historia donde se empezaba a ver a personas elevarse por encima de su clase social. Para Jack, que era un huérfano, pasar a esta nueva posición es un salto masivo. Lo que aprecio de él es que nunca buscó los deseos heredados de poder, fama o dinero; simplemente vio un problema y trató de resolverlo. Ahora que entra a la alta sociedad con todas estas reglas a menudo estériles, tiene que decidir cuánto quiere jugar en ese terreno y qué está dispuesto a sacrificar para existir allí".

El concepto del poder y la noción de supervivencia

Luego de esto, la conferencia de prensa profundizó sobre el significado absoluto del poder, la superación de las desigualdades raciales y de clase, y cómo los personajes gestionan sus crisis emocionales frente a la supervivencia social.

Morgan Spector (George Russell): —"Sin Bertha, George está perdido. Eso es lo que se desenvuelve a lo largo de toda la temporada: sin esa relación central que estructura su vida y le da sentido a todo lo que hace, queda a la deriva. Todo su imperio comercial existe para servir a su familia y a esa pareja. Si sus acciones ya no persiguen ese fin, llenar ese vacío se convierte en el gran tema de los nuevos episodios. Para mí, el poder es sencillamente la capacidad de ejercer tu propia voluntad; lo tenés o no lo tenés".

Carrie Coon (Bertha Russell): —"El poder también se liga con el legado. Bertha intenta consolidar el lugar de sus hijos y de sus futuros nietos en el mundo para que siempre conserven esos privilegios. Por otro lado, no sé si la felicidad es una pregunta que Bertha se pueda hacer; en un mundo hostil para las mujeres, lo primario es la supervivencia. Hay un motor en Bertha que nunca se apaga y un vacío imposible de llenar. No sé si es feliz, pero tiene momentos de placer en medio de la lucha por sobrevivir".

Foto: (HBO Max)

Taissa Farmiga (Gladys Vere): —"Gladys está en la cúspide de descubrir qué significa el poder para ella. Se trata de ganarse el respeto de sus pares y de su madre para tomar sus propias decisiones, algo tan simple como elegir su propio vestido. Cuando recién llegó a Inglaterra, otros decidían por ella; aprender a hacerse respetar va a cambiar el camino que recorre".

Harry Richardson (Larry Russell): —"Ver los problemas que el poder les trajo a sus padres hizo que Larry fuera bastante adverso a él durante las primeras temporadas. Este año tiene que lidiar con el hecho de que no puede esquivarlo para siempre, y enfrentarse a la posible caída de ese poder pone a prueba todos sus principios".

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Interseccionalidad, raza y la noción de comunidad

Uno de los aportes más profundos del debate provino de las actrices que dan vida a la familia Scott, abordando la representación de la clase alta negra en la época y cómo el clasismo atravesaba las relaciones comunitarias. Esto fue lo que explicaron:

Denée Benton (Peggy Scott): —"En la serie jugamos con el colorismo y el clasismo. En esta temporada vemos a Peggy explorar su propio privilegio de clase. En esa época, debido a la segregación, no podías volverte rico y mudarte lejos de tu comunidad: vivías al lado de personas que no tenían tus mismos recursos, por lo que existía la responsabilidad de crear espacios e infraestructuras para todos. Peggy es una activista muy consciente de la experiencia nacional de la comunidad negra, más allá de su pequeño círculo privilegiado".

Audra McDonald (Dorothy Scott): —"La tensión entre la familia Scott y los Kirkland pasa porque ellos parecen querer distanciarse de su identidad negra para acercarse a la hegemonía blanca. Dorothy intenta recordarles constantemente que afuera nos siguen viendo como un monolito y que solo podemos avanzar si lo hacemos juntos. Es fundamental que la serie abra la conversación sobre el colorismo y las divisiones de clase dentro de nuestra propia comunidad en aquel siglo y en el presente".

La paradoja de la modernidad y el costo de la velocidad

Hacia el cierre del encuentro, el elenco reflexionó sobre los aspectos del siglo XIX que extrañan en el Nueva York contemporáneo.

Denée Benton: —"Extraño el compromiso con la arquitectura hermosa. Las nuevas construcciones grises y frías me dan tristeza. Antes se tomaban el tiempo para valorar la creatividad humana y usar materiales duraderos en lugar de descartables".

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Blake Ritson: —"La caligrafía. En el programa tenías a un calígrafo creando una tipografía única para cada personaje. Hoy la escritura a mano de todo el mundo es una desgracia en comparación".

Ben Ahlers: —"Extraño el sentido de participación comunitaria. Había una ciudadanía forzada porque no podías encerrarte a mirar televisión o pedir comida por una aplicación. La gente rica no podía huir a búnkeres aislados; si querían ver ópera, tenían que financiarla e invertir en su comunidad local. Había una presencia real en el lugar donde estabas".

La constante reinvención de los personajes

Para concluir, Cynthia Nixon compartió su fascinación por el arco dramático que le tocó interpretar a lo largo de los años.

Cynthia Nixon (Ada Forte): —"En la primera temporada sentía que sabía qué instrumento tocaba en la orquesta, ¡y de repente en la segunda me dieron la batería! Ha sido emocionante. Que Ada haya podido enamorarse por primera vez a su edad de alguien que la eligió fue increíble. Los guionistas escriben personajes tan precisos que creemos saber quiénes son, y luego los colocan en situaciones desafiantes para las que no tienen experiencia previa. Es una lección maravillosa: no importa cuál sea tu vida, probablemente cambie muy pronto, para bien o para mal".