Tras el éxito de "Off Campus", llega "Every year after" a Prime Video: de qué se trata

La serie está basada en la exitosa novela de Carley Fortune, "Every Summer After" , la cual permaneció 16 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Hasta la fecha, el libro ha vendido más de un millón de copias y ha alcanzado una enorme popularidad a través de BookTok, donde el hashtag del libro cuenta con más de 81.4 millones de visualizaciones en TikTok.

Every Year After

Cuándo se estrena: El 10 de junio con la totalidad de sus episodios

El elenco: Cada año que pasé contigo está protagonizada por Sadie Soverall (Saltburn) y Matt Cornett (High School Musical: The Musical: The Series, Summer of 69) en los papeles de Percy y Sam respectivamente, la pareja central de esta historia de amor. El reparto adicional incluye a Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga), Michael Bradway (Chicago Fire, Marked Men), Joseph Chiu (Fear Street: Prom Queen, Motorheads) y Elisha Cuthbert (The Girl Next Door, Happy Endings).