Tras el éxito de "Off Campus", llega "Every year after" a Prime Video: de qué se trata
La serie basada en los libros de Elle Kennedy, "Off Campus", se convirtió en un furor mundial, pero ahora llega una nueva obsesión. Los detalles.
El pasado 13 de mayo, Prime Video lanzó un nuevo éxito mundial: "Off Campus". Esta serie, basada en el primer libro de Elle Kennedy, "The Deal", sigue la historia de Hannah Wells y Garret Graham. Ella es una compositora reservada que busca tener todo bajo control, mientras que Garrett es, ni más ni menos que la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. En este sentido, su apasionado y divertido romance se transformó en lo más visto de la plataforma por la manera en la que retrata el género new adult y cómo muestra a estos dos opuestos que se atraen.
Tal es así que varios fans ya esperan por el estreno de la segunda temporada de "Off Campus" que fue confirmada incluso antes del lanzamiento de la primera parte. Sin embargo, para ver nuevos episodios de esta historia habrá que esperar, por lo menos, un año más. Aún así, Prime Video prepara una nueva obsesión para el mes de junio y es una nueva adaptación literaria. Se trata de "Every year after", la cual ya tiene fecha de estreno y primer adelanto.
Todos los detalles sobre "Every year after"
De qué se trata: Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry’s Bay, el típico pueblo a orillas del lago, Cada año que pasé contigo es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores y las personas y decisiones que nos marcan para siempre.
La serie está basada en la exitosa novela de Carley Fortune, "Every Summer After" , la cual permaneció 16 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Hasta la fecha, el libro ha vendido más de un millón de copias y ha alcanzado una enorme popularidad a través de BookTok, donde el hashtag del libro cuenta con más de 81.4 millones de visualizaciones en TikTok.
Cuándo se estrena: El 10 de junio con la totalidad de sus episodios
El elenco: Cada año que pasé contigo está protagonizada por Sadie Soverall (Saltburn) y Matt Cornett (High School Musical: The Musical: The Series, Summer of 69) en los papeles de Percy y Sam respectivamente, la pareja central de esta historia de amor. El reparto adicional incluye a Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga), Michael Bradway (Chicago Fire, Marked Men), Joseph Chiu (Fear Street: Prom Queen, Motorheads) y Elisha Cuthbert (The Girl Next Door, Happy Endings).
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