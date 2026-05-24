"Siempre es un buen momento": Michael Kelly habló sobre "Jack Ryan: Ghost War"

Para celebrar este regreso colosal que ya está causando furor en el catálogo de la plataforma, desde minutouno.com tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Michael Kelly. El actor, reconocido mundialmente por su capacidad para dotar a sus personajes de una gravedad y un carisma excepcionales, nos abrió las puertas de su experiencia para desmenuzar la evolución de Mike November y la química inquebrantable que comparte con Krasinski dentro y fuera de la pantalla. A su vez, su entrevista, dejó en evidencia el enorme respeto, el cariño y la dedicación que todo el elenco le ha puesto a este cierre de oro cinematográfico.

La entrevista completa con Michael Kelly

PREGUNTA: ¿Cómo se siente volver a interpretar a Mike November y qué es lo que te gusta de este personaje que te hizo querer retomar el papel?

MICHAEL KELLY: "Me siento afortunado cada vez que puedo meterme en la piel de November. Es muy divertido estar con él. Es muy divertido fingir ser él. Me encanta este personaje y me encanta en lo que se ha convertido con los años, en comparación con cómo empezó. Ha sido un viaje muy bonito. Me gusta que Mike November tenga un sentido del humor que no se suele ver mucho en este tipo de series. Gran parte de eso se debe a John, que me ayudó a desarrollar el personaje y en lo que ha acabado convirtiéndose. Fue ganando sentido del humor a medida que avanzaban las temporadas, y eso fue un verdadero regalo".

PREGUNTA: ¿Por qué ahora es el momento adecuado para recuperar a Jack Ryan?

MICHAEL KELLY: "Quiero decir, en mi opinión, siempre es un buen momento para que vuelva Jack Ryan. Es un poco la respuesta que estamos viendo en todo el mundo también. A la gente le encanta. Y, en cuanto a hacerlo, para mí también siempre es un buen momento, porque nos encanta hacer esta serie. Nos encanta hacerla. Es muy divertido, y esas relaciones que ves son muy reales; en la vida real también las tenemos. Así que es un lugar muy agradable en el que estar".

PREGUNTA: ¿Cómo es volver a estar en acción con John y Wendell?

MICHAEL KELLY: "Es lo mejor, tío. Me siento muy afortunado, ya sabes. John y Wendell se han convertido en dos de mis amigos más queridos. Los quiero muchísimo. Y, ya sabes, venimos al rodaje y la mayoría de los días nos reímos hasta llorar. Con John, es de las personas más divertidas con las que puedes estar. Las historias son interminables y fantásticas, y desternillantes. Y con Wendell nos lo pasamos muy bien. Tenemos todos estos lugares increíbles, y vamos a explorarlos. Es realmente lo mejor".

PREGUNTA: ¿Cuéntanos cómo ha sido trabajar con Sienna Miller?

MICHAEL KELLY: "Tenemos a Sienna Miller en nuestra película. Para mí fue como: “Dios mío, ¿de verdad?” Y John decía: “Sí, sí, quiere hacerlo”. Yo estaba como, oh, Dios mío, eso es increíble. Porque nos encanta. Y la forma en que Sienna, y no hablo por Emma Marlow, su personaje, pero digo que primero quiero hablar de Sienna porque es increíble. Es así de maravillosa, así de talentosa, así de guapa. Es todo eso por lo que la conoce la gente. Y luego se integró con nosotros como si fuéramos amigos de toda la vida, como si llevara siendo amiga mía tanto tiempo como John o Wendell, por así decirlo. Encajó desde el primer día. Es una sensación muy agradable, y qué suerte tenemos de contar con alguien como ella en el reparto".

PREGUNTA: ¿Qué te pareció Dubái como localización de rodaje?

MICHAEL KELLY: "Me pareció una ciudad muy interesante. Es muy...una ciudad del futuro. Y esos planos y esas localizaciones que pudimos utilizar...el nivel de producción es una locura, porque ves esos planos y dices: “ahí está el Burj Khalifa”, “ahí está el Museo del Futuro”. Y estos edificios son espectaculares, auténticas maravillas arquitectónicas. Pudimos rodar en todos esos lugares. Y así, el público puede ver Dubái en esta película. Aunque a veces fue complicado, también, como decía, el nivel de producción está por las nubes".

PREGUNTA: ¿Tuviste que volver a entrenar para las secuencias de lucha y el manejo de armas?

MICHAEL KELLY: "Sí, siempre tienes que repasar el entrenamiento con armas, sobre todo porque cambia constantemente. Tomé la decisión consciente de mantener la forma en que manejo mi arma en particular, porque, como Mike November, muchos de estos tipos, los de operaciones especiales que van a estas misiones y demás, que están retirados pero siguen saliendo a hacer cosas, se vuelven a entrenar. Pero Mike November tenía una empresa, y probablemente no se estaba entrenando cada año. No estaba renovando su formación, desde luego no en el último año, teniendo en cuenta lo que le ocurrió a su personaje al final de la temporada 4. Así que pensé: voy a mantenerlo, voy a seguir con la forma en que entrené. Me gustó, pero prefiero la forma antigua. Así que me quedé con mi forma de hacerlo de antes. Obviamente entrené más para prepararme para Mike, pero me lesioné el isquiotibial. Tuve una pequeña lesión mientras perseguía una moto. Pero es muy divertido, tío. Puedes volver a ser un crío, ya sabes. Puedes hacer todas estas escenas de acción. Es como volver a tener 14 años, corriendo por el jardín otra vez, y no hay nada igual. Y sentirse así de joven es muy bonito".

PREGUNTA: ¿Qué esperas que resuene en la audiencia cuando vea la película?

MICHAEL KELLY: "No lo sé. Solo quiero que la disfruten. Lo que saquen de ella, será lo que saquen. Para mí, se trata simplemente de pasarlo bien. Y creo, o siento, que eso es lo que siempre le damos a la audiencia: la posibilidad de relajarse, vernos y pasarlo bien, dejarse llevar por la historia y pasarlo bien".