El emotivo guiño de Fede Bal en los Martín Fierro 2025 dedicado a una persona especial

El momento más llamativo llegó al final: “Y por último, quiero agradecer a unas personas que, creo, ellos saben en este momento a quienes me refiero”, expresó, mientras levantaba el Martín Fierro con una mano y encendía un encendedor con la otra. Un gesto que desconcertó a muchos en el salón, pero que no pasó desapercibido para los fanáticos de Los Simuladores. La referencia remite al icónico capítulo “El último héroe”, en el que su padre, Santiago Bal, interpretaba a un conductor televisivo que pronunciaba exactamente esas palabras y cerraba la escena con el encendedor, guiado por Mario Santos (Federico D’Elía).