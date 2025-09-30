El emotivo guiño de Fede Bal en los Martín Fierro 2025 dedicado a una persona especial
El conductor sorprendió a todos al cerrar su discurso con un homenaje cargado de emoción que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
Federico Bal se convirtió en uno de los protagonistas indiscutidos de la noche durante la entrega de los Martín Fierro 2025. Al subir al escenario junto a su equipo de Resto del Mundo (eltrece) para recibir el premio, el conductor no solo agradeció al canal y al público, sino que cerró su discurso con un guiño inesperado que sorprendió y conmovió a todos.
“Muchas gracias, somos muy felices de hacer este programa hace muchos años. Gracias también a todos los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, que es el mejor país del mundo”, comenzó diciendo Fede, con la emoción visible en su rostro mientras pronunciaba sus palabras.
El momento más llamativo llegó al final: “Y por último, quiero agradecer a unas personas que, creo, ellos saben en este momento a quienes me refiero”, expresó, mientras levantaba el Martín Fierro con una mano y encendía un encendedor con la otra. Un gesto que desconcertó a muchos en el salón, pero que no pasó desapercibido para los fanáticos de Los Simuladores. La referencia remite al icónico capítulo “El último héroe”, en el que su padre, Santiago Bal, interpretaba a un conductor televisivo que pronunciaba exactamente esas palabras y cerraba la escena con el encendedor, guiado por Mario Santos (Federico D’Elía).
El homenaje de Fede Bal rápidamente se viralizó en redes sociales, generando cientos de comentarios y convirtiéndose en tendencia. Los usuarios destacaron la originalidad del tributo y la emotiva manera en que el conductor recordó a su padre, demostrando que, más allá del premio, la noche tuvo un cierre cargado de sentimientos y significados personales.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario