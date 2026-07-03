El emotivo homenaje de Franco Torchia tras la muerte de su padre: "Necesitás descansar mucho"

Nacido en 1938 en Montalto Uffugo, en la provincia italiana de Cosenza, Franco Torchia emigró al país siendo joven. Aquí construyó su vida a partir del trabajo y de una fuerte participación en instituciones de Ensenada y La Plata, ciudades con las que mantuvo un estrecho vínculo durante décadas.

En el plano laboral trabajó en el Puerto local, donde se desempeñó en el sector de remolcadores. Paralelamente desarrolló una intensa actividad dentro de la Sociedad Obrera Italiana de Ensenada, institución en la que ocupó distintos cargos hasta llegar a la presidencia.

Uno de los momentos más recordados de su gestión ocurrió en 2008, cuando encabezó la campaña para impedir el remate judicial de la sede de la entidad, ubicada en La Merced 211. La iniciativa permitió preservar el edificio, que posteriormente fue declarado Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Además de esa tarea institucional, impulsó concursos literarios y distintas actividades destinadas a fortalecer la identidad de la colectividad italiana en la región. Su trabajo junto a otras organizaciones y autoridades locales lo convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad, donde dejó una huella que trascendió el ámbito familiar.