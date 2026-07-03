El emotivo homenaje de Franco Torchia tras la muerte de su padre: "Necesitás descansar mucho"
El periodista despidió a su padre con un emotivo mensaje. Nacido en Italia, su vida estuvo marcada por la guerra y dejó una huella en su comunidad.
La muerte de Franco Torchia, padre del periodista homónimo, generó numerosas muestras de afecto entre familiares, amigos y vecinos de Ensenada y La Plata, donde desarrolló una extensa actividad social y comunitaria. Su historia volvió a cobrar visibilidad a partir del emotivo mensaje que compartió su hijo en redes sociales, en el que repasó tanto los últimos años de su vida como el legado que dejó.
Según contó el periodista, Franco Torchia falleció el miércoles 1° de julio a las 15.30, luego de convivir durante casi tres años con Alzheimer y demencia inespecífica. "El miércoles a las 15.30 hs, tras casi tres años de Alzheimer y demencia inespecífica, murió mi padre, Franco Torchia, nacido en Montalto Uffugo, provincia de Cosenza, Italia, en 1938", escribió en la publicación.
En ese mismo mensaje, Torchia agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso, con una mención especial a Milagros, una estudiante universitaria que durante años compartió el edificio donde vivía su padre en La Plata. La joven también lo recordó con palabras cargadas de afecto y anécdotas cotidianas que reflejan el vínculo que habían construido.
"En verano si hacía mucho calor decía que me llevaba al trabajo y nos íbamos a comer sandwichitos de miga. Olvidarse la clave de Facebook era la excusa para tomar café con turrón", evocó Milagros. También recordó los paseos junto al perro Gutiérrez, las caminatas por el barrio y el gusto compartido por la comida, escenas que describen el costado más cercano y familiar de Torchia.
La despedida incluyó además una reflexión sobre las experiencias que marcaron la infancia del inmigrante italiano. "Lo que te hizo la guerra y lo que te hizo el hambre, vos no me lo hiciste. Necesitás descansar mucho", expresó el periodista, en referencia al pasado de su padre antes de llegar a la Argentina.
Nacido en 1938 en Montalto Uffugo, en la provincia italiana de Cosenza, Franco Torchia emigró al país siendo joven. Aquí construyó su vida a partir del trabajo y de una fuerte participación en instituciones de Ensenada y La Plata, ciudades con las que mantuvo un estrecho vínculo durante décadas.
En el plano laboral trabajó en el Puerto local, donde se desempeñó en el sector de remolcadores. Paralelamente desarrolló una intensa actividad dentro de la Sociedad Obrera Italiana de Ensenada, institución en la que ocupó distintos cargos hasta llegar a la presidencia.
Uno de los momentos más recordados de su gestión ocurrió en 2008, cuando encabezó la campaña para impedir el remate judicial de la sede de la entidad, ubicada en La Merced 211. La iniciativa permitió preservar el edificio, que posteriormente fue declarado Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
Además de esa tarea institucional, impulsó concursos literarios y distintas actividades destinadas a fortalecer la identidad de la colectividad italiana en la región. Su trabajo junto a otras organizaciones y autoridades locales lo convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad, donde dejó una huella que trascendió el ámbito familiar.
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