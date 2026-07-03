Se filtraron las negociaciones entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo de la fake news

Además, sostuvo que el episodio generó un importante perjuicio para la actriz y remarcó que todas las partes deberían reconocer los errores cometidos para encontrar una solución.

Según versiones difundidas en medios televisivos, Florencia Peña no solo estaría molesta por la cuestión económica, sino también por la forma en que se manejó la situación desde el primer momento, especialmente luego del fuerte impacto que tuvo la fake news en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, las conversaciones continúan sin avances significativos y no se descarta que el conflicto termine resolviéndose en el ámbito judicial si las posiciones permanecen tan distantes como hasta ahora.