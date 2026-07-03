Fuerte cruce entre Daniela Celis y Mica Viciconte por la vestimenta en un contexto laboral

Según explicó, el derrotero de esa decisión no responde a una búsqueda de llamar la atención ni a una estrategia para generar repercusión. Por el contrario, afirmó que forma parte de un hábito incorporado desde hace años y que nunca imaginó que pudiera convertirse en el eje de una discusión pública.

El andamiaje de la polémica creció todavía más cuando recordó que, durante el programa, incluso bromeó sobre el tema. "Me salieron tan caras que las voy a mostrar", lanzó entre risas al hacer referencia a la cirugía estética a la que se sometió tiempo atrás, una frase que terminó viralizándose casi de inmediato.

Mientras tanto, Mica Viciconte también salió a aclarar sus declaraciones. La panelista sostuvo que en ningún momento pretendió cuestionar el cuerpo de otra mujer, sino que su planteo apuntaba al contexto en el que se desarrolla el programa y a los códigos que, según su criterio, deberían respetarse frente a las cámaras.

En paralelo, Juli Poggio se convirtió en uno de los principales baluartes de Daniela al respaldarla públicamente. La modelo e influencer defendió la libertad para vestirse como cada persona desee y cuestionó que la discusión girara alrededor de una elección estética.

Como suele ocurrir con este tipo de episodios, el conjunto de declaraciones alimentó un encendido intercambio en las redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con Viciconte al considerar que determinados ámbitos requieren cierta formalidad, otros entendieron que la vestimenta de Celis no debía transformarse en motivo de cuestionamientos.