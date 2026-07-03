Fuerte cruce entre Daniela Celis y Mica Viciconte por la vestimenta en un contexto laboral
La ex Gran Hermano hizo un contundente descargo luego de las críticas por el look que lució en un programa de streaming y dejó en claro que se trata de una decisión personal.
La controversia entre Daniela Celis y Mica Viciconte sumó un nuevo capítulo. Luego del revuelo que provocaron las críticas a la vestimenta de la ex Gran Hermano durante un programa de streaming, la influencer decidió hacer un profundo descargo, justificó su elección y reveló por qué hace siete años dejó de usar corpiño.
El episodio tuvo lugar durante una emisión de La Jugada, el ciclo de Telefe Streams, donde Viciconte cuestionó que Celis apareciera con una camiseta blanca de la Selección argentina sin esa prenda. Su observación no tardó en decantar en un intenso debate en las redes sociales, donde miles de usuarios se dividieron entre quienes respaldaron a una y otra postura.
Lejos de dejarla pasar, Daniela utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que aseguró que jamás buscó incomodar a nadie. "Mi intención nunca sería ofender ni molestar a una persona por mi forma de vestir. Estamos en 2026 y sigo levantando la bandera de que cada uno pueda usar lo que quiera", expresó, visiblemente afectada por la repercusión del episodio.
Más tarde amplió su postura durante una emisión de GH x Tora & Fefe, donde explicó que hace siete años tomó la determinación de dejar de usar corpiño simplemente porque no se siente cómoda.
"Jamás me pondría un corpiño. Hace siete años que no uso. Me parece triste que todavía estemos opinando del color de un pezón", sostuvo la ex participante de Gran Hermano, en un pasaje que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas.
Según explicó, el derrotero de esa decisión no responde a una búsqueda de llamar la atención ni a una estrategia para generar repercusión. Por el contrario, afirmó que forma parte de un hábito incorporado desde hace años y que nunca imaginó que pudiera convertirse en el eje de una discusión pública.
El andamiaje de la polémica creció todavía más cuando recordó que, durante el programa, incluso bromeó sobre el tema. "Me salieron tan caras que las voy a mostrar", lanzó entre risas al hacer referencia a la cirugía estética a la que se sometió tiempo atrás, una frase que terminó viralizándose casi de inmediato.
Mientras tanto, Mica Viciconte también salió a aclarar sus declaraciones. La panelista sostuvo que en ningún momento pretendió cuestionar el cuerpo de otra mujer, sino que su planteo apuntaba al contexto en el que se desarrolla el programa y a los códigos que, según su criterio, deberían respetarse frente a las cámaras.
En paralelo, Juli Poggio se convirtió en uno de los principales baluartes de Daniela al respaldarla públicamente. La modelo e influencer defendió la libertad para vestirse como cada persona desee y cuestionó que la discusión girara alrededor de una elección estética.
Como suele ocurrir con este tipo de episodios, el conjunto de declaraciones alimentó un encendido intercambio en las redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con Viciconte al considerar que determinados ámbitos requieren cierta formalidad, otros entendieron que la vestimenta de Celis no debía transformarse en motivo de cuestionamientos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario