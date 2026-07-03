Moria Casán reveló la cábala que hace cada vez que juega la Selección Argentina

En lugar de seguir el encuentro en vivo, prefiere permanecer cerca de quienes sí lo están viendo. De esa forma, se guía por los gritos, los silencios o las reacciones del ambiente para intuir cómo marcha el partido. Recién cuando escucha que hubo un gol o una jugada trascendente se acerca a la pantalla y, una vez terminado el encuentro, completa el panorama con los resúmenes.