Moria Casán reveló la cábala que hace cada vez que juega la Selección Argentina
La conductora sorprendió al contar el ritual que repite en cada presentación de la Scaloneta para evitar el sufrimiento de los partidos decisivos.
En la antesala del cruce entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Moria Casán sorprendió al revelar la singular cábala que mantiene cada vez que el equipo de Lionel Scaloni sale a la cancha. Fiel a su estilo, la conductora explicó que encontró una manera muy particular de seguir los encuentros sin quedar atrapada por la tensión del minuto a minuto.
"La cábala mía es no mirarlo", confesó durante el pase entre La Mañana con Moria y Arriba Argentinos, donde detalló que evita sentarse frente al televisor mientras rueda la pelota porque no tolera la ansiedad que le generan los partidos de la Albiceleste.
En lugar de seguir el encuentro en vivo, prefiere permanecer cerca de quienes sí lo están viendo. De esa forma, se guía por los gritos, los silencios o las reacciones del ambiente para intuir cómo marcha el partido. Recién cuando escucha que hubo un gol o una jugada trascendente se acerca a la pantalla y, una vez terminado el encuentro, completa el panorama con los resúmenes.
"No me banco el sufrimiento ese", reconoció entre risas al explicar el motivo de su ritual, que, según dijo, le permite vivir los partidos con menos nerviosismo. Incluso recordó que, al observar apenas el desenlace del duelo entre Croacia y Portugal en este Mundial, sintió una tensión tan intensa que creyó que iba a descomponerse.
Durante la charla también se mostró prudente respecto del rival de la Selección. Aunque admitió conocer poco sobre Cabo Verde, sostuvo que en una Copa del Mundo ningún adversario llega por casualidad y remarcó que no hay lugar para el relajamiento en una instancia eliminatoria.
La revelación no pasó inadvertida porque semanas atrás la propia Moria había protagonizado otro divertido episodio vinculado con las supersticiones mundialistas. En aquella oportunidad, frenó en vivo a un cronista que intentó adjudicarle una cábala y dejó en claro que cada hincha vive estos partidos a su manera.
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