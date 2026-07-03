HBO Max: la película con alto contenido sexual que interpela a más de una persona y atrapa

El vínculo entre ambos está marcado por constantes tensiones. A las dificultades propias de la relación se suman los problemas personales del protagonista, que atraviesa una etapa atravesada por la vida nocturna, el consumo de drogas y una fuerte inestabilidad emocional. Aun así, Santiago logra sostener una exitosa carrera como chef reconocido.

La película también profundiza en la vida afectiva del personaje, quien mantiene relaciones complejas con dos hombres. Este aspecto permite explorar con mayor profundidad las relaciones homosexuales y el universo queer, en una historia con una importante carga de sensualidad. Para Leonardo Sbaraglia, no fue la primera vez interpretando un personaje bisexual: anteriormente había asumido ese desafío en Dolor y gloria, la película dirigida por Pedro Almodóvar, un papel que recibió un amplio reconocimiento y fortaleció su proyección internacional.

Además de su potente actuación, el trabajo de Leonardo Sbaraglia vuelve a posicionar a Corazón errante como una de las películas argentinas más recomendadas para ver en HBO Max.

Reparto de Corazón Errante

Leonardo Sbaraglia

Miranda de la Serna

Eva Llorach

Iván González

Alberto Ajaka

Tráiler de Corazón Errante