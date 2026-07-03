HBO Max: la película con alto contenido sexual que interpela a más de una persona y atrapa
En la catálogo de HBO Max, Leonardo Sbaraglia protagoniza una de las películas argentinas elogiadas, con una historia profunda que invita a reflexionar de principio a fin.
Dentro del catálogo de HBO Max, Leonardo Sbaraglia vuelve a destacarse con una de las interpretaciones más intensas de su carrera en Corazón errante, una película argentina que combina drama, emociones y una profunda reflexión sobre los vínculos familiares.
La historia sigue a Santiago, personaje interpretado por Leonardo Sbaraglia, un padre que atraviesa una separación y debe afrontar una nueva etapa cuando su hija Laila comienza su camino hacia la independencia. Durante un verano marcado por viajes entre Argentina y Brasil, ambos enfrentarán cambios que los obligarán a replantear su relación y a descubrir nuevas formas de ejercer la libertad.
En uno de los momentos más representativos de la película, Santiago expresa que todos intentan comprenderse a sí mismos de manera permanente. Sin embargo, ese proceso resulta especialmente complejo para él, ya que vive inmerso en dudas, contradicciones y conflictos internos que le impiden encontrar respuestas sobre su propia vida.
A medida que avanza la trama, el protagonista enfrenta una rutina atravesada por el desgaste emocional y la soledad. Entre decisiones impulsivas y una crisis personal cada vez más profunda, el personaje de Leonardo Sbaraglia lucha por mantenerse a flote mientras intenta encontrar un sentido a su presente, uno de los aspectos que convierten a Corazón errante en una de las propuestas más destacadas disponibles en HBO Max.
De qué trata Corazón Errante
En Corazón errante, Leonardo Sbaraglia interpreta a Santiago, un padre separado que queda al cuidado de su hija, interpretada por Miranda de la Serna, mientras la madre de la joven permanece en Brasil por tiempo indefinido.
El vínculo entre ambos está marcado por constantes tensiones. A las dificultades propias de la relación se suman los problemas personales del protagonista, que atraviesa una etapa atravesada por la vida nocturna, el consumo de drogas y una fuerte inestabilidad emocional. Aun así, Santiago logra sostener una exitosa carrera como chef reconocido.
La película también profundiza en la vida afectiva del personaje, quien mantiene relaciones complejas con dos hombres. Este aspecto permite explorar con mayor profundidad las relaciones homosexuales y el universo queer, en una historia con una importante carga de sensualidad. Para Leonardo Sbaraglia, no fue la primera vez interpretando un personaje bisexual: anteriormente había asumido ese desafío en Dolor y gloria, la película dirigida por Pedro Almodóvar, un papel que recibió un amplio reconocimiento y fortaleció su proyección internacional.
Además de su potente actuación, el trabajo de Leonardo Sbaraglia vuelve a posicionar a Corazón errante como una de las películas argentinas más recomendadas para ver en HBO Max.
Reparto de Corazón Errante
- Leonardo Sbaraglia
- Miranda de la Serna
- Eva Llorach
- Iván González
- Alberto Ajaka
Tráiler de Corazón Errante
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