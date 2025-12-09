El emotivo homenaje que Shakira le hizo a Gustavo Cerati en Vélez: el video

Shakira, que en más de una oportunidad definió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, logró un tributo que tomó por sorpresa a su audiencia y que fue celebrado a puro canto desde las tribunas. Aún le restan las funciones de este martes y del jueves 11 de diciembre en Vélez, antes de cerrar la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el estadio Mario Kempes de Córdoba el 14 y 15 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment Group.