El emotivo homenaje que Shakira le hizo a Gustavo Cerati en Vélez: el video
La artista colombiana sorprendió a su público argentino al entonar “Día Especial”, su colaboración con el artista argentino.
Shakira, que brilló en el primero de sus tres shows en Buenos Aires, generó uno de los grandes momentos de la noche cuando interpretó “Día Especial”, una pieza que grabó junto a Gustavo Cerati. La ovación se sintió en todo Vélez apenas las pantallas del estadio proyectaron la imagen del músico y, segundos más tarde, la cantante se sumó a entonar el tema, desatando la emoción colectiva.
En esta primera presentación, la colombiana desplegó un repertorio contundente y mantuvo al público encendido durante todo el concierto, que quedará en la memoria de sus fanáticos. La canción —parte del álbum Fijación Oral Vol. 1— volvió a cobrar fuerza en vivo, recordando aquella amistad que ambos artistas construyeron cuando eran vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.
Shakira, que en más de una oportunidad definió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, logró un tributo que tomó por sorpresa a su audiencia y que fue celebrado a puro canto desde las tribunas. Aún le restan las funciones de este martes y del jueves 11 de diciembre en Vélez, antes de cerrar la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el estadio Mario Kempes de Córdoba el 14 y 15 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment Group.
La relación artística entre Shakira y Gustavo Cerati dejó varias huellas más allá de “Día Especial”. El músico argentino también colaboró en “No” y en “La Pared”, aportando arreglos, guitarras y producción, en una etapa en la que la colombiana buscaba un sonido más cercano al pop experimental y al rock alternativo latinoamericano. Aquella conexión se profundizó durante las sesiones de Fijación Oral y Oral Fixation, donde Cerati se convirtió en una influencia creativa clave. Incluso después de su muerte, Shakira continuó recordándolo en entrevistas y presentaciones, destacando la sensibilidad musical y la generosidad profesional que caracterizaban al ex líder de Soda Stereo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario