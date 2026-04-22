Thiago Medina contó el mal momento que pasó con un conductor al ir a visitar a sus hijas: "Estoy enfierrado"

Thiago intentó calmar la situación explicando sus intenciones: “Le digo, esperá, no tengas miedo, vamos a comprar unas flores para mis nenas, te estoy diciendo”. Pero el chofer redobló la amenaza: “¿Miedo? ¿No que voy a tener miedo? ¿Querés que te dé un tiro?”, le respondió.

A pesar del momento de tensión, finalmente lograron avanzar unos metros: “Le digo, tranquilo, vamos acá a la esquina, ahí hay una YPF, al frente está la florería”.

El joven cerró su relato con frustración: “Yo solo quería ir a comprar las flores para mis nenas, loco. Tranqui, que no soy un ladrón, tengo cara pero no lo soy”.

Este episodio se da en un momento personal sensible para Thiago, quien, según trascendió, estaría intentando recomponer su vínculo con Daniela. Sin embargo, ella habría comenzado un acercamiento con Nick, participante de la actual edición de Gran Hermano, lo que suma un nuevo capítulo a la historia entre ambos.