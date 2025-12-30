El emotivo mensaje de Elba Marcovecchio a un año de la muerte de Jorge Lanata: "Te encontré en mis sueños"
La abogada compartió una foto inédita de su casamiento con el periodista y lanzó un emocionante mensaje sobre la pérdida.
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Lanata, una de las figuras más influyentes y determinantes del periodismo en Argentina, el sentimiento de pérdida sigue latente tanto en la esfera pública como en su círculo más íntimo. La ausencia del investigador y conductor ha dejado una marca profunda en los medios de comunicación, pero es en el plano personal donde el dolor se manifiesta con mayor crudeza a través de los recuerdos de quienes compartieron sus días con él.
En esta fecha tan significativa, su viuda, la abogada Elba Marcovecchio, utilizó sus plataformas digitales para expresar la complejidad de este primer año sin su compañero. A través de una publicación en sus historias de Instagram, acompañada por una imagen de su boda realizada en abril de 2022, la letrada volcó sentimientos de una honestidad desgarradora: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”.
El proceso de duelo para Marcovecchio no ha sido lineal. En sus reflexiones, admitió haber intentado tapar el vacío con una agenda cargada de tareas para no enfrentar la soledad que dejó la partida de su esposo. Sin embargo, reveló que el consuelo terminó llegando por otras vías: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. Como cierre de su mensaje, eligió una breve pero potente frase que resume su filosofía actual frente a la pérdida: “Love, not fear. Te amo infinito”.
Esta no ha sido la única manifestación de afecto público por parte de la abogada. Durante todo este año, las fechas simbólicas han servido como hitos para recordar al creador de Página/12. El pasado 12 de septiembre, día en que Lanata habría celebrado sus 65 años, Elba también compartió una misiva cargada de nostalgia, en la que expresaba el deseo de volver a verlo: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”.
Más allá de su innegable trayectoria en la prensa, el recuerdo de Jorge Lanata se mantiene encendido por la constancia de su familia. Tanto sus hijas, Bárbara y Lola, como su esposa, han hecho del recuerdo un ejercicio mensual de resiliencia y cariño. Estos gestos, que pasan de lo privado a lo público, permiten que quienes admiraron su obra también conecten con el costado humano de un hombre que, a pesar de su perfil combativo en lo profesional, dejó un vacío irreemplazable en su hogar.
A doce meses de aquel día que cambió la historia del periodismo nacional, la figura de Lanata persiste como un puente entre su vasta obra de investigación y el amor incondicional de su entorno. Las palabras de Marcovecchio funcionan hoy como un testimonio de cómo el afecto logra sobrevivir a la muerte, transformando la tristeza en un motor para seguir adelante, siempre bajo la premisa de que el amor es más fuerte que el temor a la ausencia.
