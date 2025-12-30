El emotivo mensaje de Elba Marcovecchio a un año de la muerte de Jorge Lanata: "Te encontré en mis sueños"

Elba Marcovecchio

El proceso de duelo para Marcovecchio no ha sido lineal. En sus reflexiones, admitió haber intentado tapar el vacío con una agenda cargada de tareas para no enfrentar la soledad que dejó la partida de su esposo. Sin embargo, reveló que el consuelo terminó llegando por otras vías: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. Como cierre de su mensaje, eligió una breve pero potente frase que resume su filosofía actual frente a la pérdida: “Love, not fear. Te amo infinito”.