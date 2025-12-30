Marvel lanzó un nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday" con Thor como protagonista
La película que promete revivir la esencia del MCU tendrá el regreso épico de uno de los personajes más importantes. Chris Hemsworth regresa con Thor.
El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir los cimientos de la cultura pop con el lanzamiento mundial del nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday". Pero más allá de la escala épica y el despliegue visual al que nos tiene acostumbrados el estudio, el verdadero foco de conversación fue que ahora el adelanto está protagonizado y marca el regreso de Chris Hemsworth como Thor.
Tras un tiempo de incertidumbre sobre el futuro del personaje, el Dios del Trueno vuelve al frente de batalla en un film que promete ser el cierre definitivo para muchos de los pilares originales del MCU, especialmente con la confirmación del retorno de Chris Evans como el Capitán América.
El tráiler nos presenta a un Thor despojado de la ligereza y el humor de sus últimas apariciones. El primer dato clave que enloqueció a las redes es su apariencia: Thor luce nuevamente el cabello corto, una estética que remite directamente a su etapa más guerrera y disciplinada en Ragnarok e Infinity War. Este cambio visual no es un capricho; simboliza un retorno a sus raíces de soldado y monarca, un hombre que se despoja de distracciones para enfrentar una amenaza de proporciones divinas.
Sin embargo, el momento más impactante y cargado de simbolismo ocurre en una de las escenas finales del adelanto. En un plano íntimo y cargado de misticismo, Thor aparece rezándole a su padre, Odín. Esta imagen es devastadora para los fanáticos: el Dios que se creía invencible ahora busca guía en el más allá, lo que sugiere que el enemigo en "Avengers: Doomsday" posee un poder que supera cualquier comprensión previa. Si Thor está buscando la bendición de su padre, es porque entiende que la pelea que se avecina será fatal.
La tensión entre la nostalgia de ver a Hemsworth y Evans compartir pantalla nuevamente y la atmósfera de tragedia inminente sitúa a esta película como el evento más esperado de la Fase 6. La vuelta de Thor no es un simple cameo o una participación secundaria; él es parte del corazón de la resistencia contra el destino. Con el cabello corto, el hacha en mano y la mirada puesta en Valhalla, el hijo de Odín se prepara para un sacrificio que podría cambiar el destino de los Vengadores para siempre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario