Marvel lanzó un nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday" con Thor como protagonista

thor

La tensión entre la nostalgia de ver a Hemsworth y Evans compartir pantalla nuevamente y la atmósfera de tragedia inminente sitúa a esta película como el evento más esperado de la Fase 6. La vuelta de Thor no es un simple cameo o una participación secundaria; él es parte del corazón de la resistencia contra el destino. Con el cabello corto, el hacha en mano y la mirada puesta en Valhalla, el hijo de Odín se prepara para un sacrificio que podría cambiar el destino de los Vengadores para siempre.