Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a su hijo en la Basílica de Luján: las imágenes
La modelo compartió imágenes y videos de la emotiva ceremonia religiosa y reveló quiénes fueron elegidos como padrinos de su primer hijo.
Eva Bargiela y Gianluca Simeone atravesaron días cargados de emoción y decidieron compartirlos con sus seguidores al mostrar parte de lo que fue el bautismo de Faustino, su primer hijo. La ceremonia religiosa se llevó a cabo recientemente en el Santuario de Luján y fue la propia modelo quien se encargó de difundir imágenes y videos del encuentro íntimo y familiar que marcó un nuevo capítulo en sus vidas, dejando en evidencia la profunda felicidad que atraviesa a la pareja desde la llegada del pequeño.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Eva acompañó uno de los registros audiovisuales con un mensaje que reflejó el clima vivido durante la ceremonia. “Un poquito de lo que fue la ceremonia del bautismo de Faustino”, escribió en primer lugar, y luego agregó una dedicatoria especial: “Gracias Padre Lucas por esta ceremonia tan emotiva que quedará para siempre en nuestro corazón”, respetando textualmente sus palabras. Las imágenes mostraron distintos momentos del bautismo, con una puesta sencilla pero cargada de simbolismo, en un entorno religioso emblemático.
En las publicaciones también quedó al descubierto quiénes fueron elegidos como padrinos del niño. Según se pudo ver en las fotos compartidas, la madrina es María Victoria “Mavi” Bargiela, hermana de Eva, mientras que el padrino es Giuliano Simeone, hermano de Gianluca, reforzando el fuerte vínculo familiar que rodea al pequeño Faustino. Tras la ceremonia religiosa, la celebración continuó con un festejo más distendido en una estancia de estilo colonial, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la pareja en este momento tan especial.
Días antes, los flamantes padres ya habían conmovido a sus seguidores al anunciar la llegada de su hijo con un mensaje cargado de amor. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron al presentar al bebé, revelando además que su peso fue de 4,085 kg y bromeando con que son de “puro amor”, frase que también respetaron de manera textual y que rápidamente cosechó miles de reacciones.
Lejos de guardar la intimidad, Eva volvió a abrir su álbum personal y, algunos días después, publicó un nuevo carrete que despertó ternura entre sus seguidores. “Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió la modelo junto a diez imágenes que recorren momentos clave de esta etapa: desde la sala de preparto y el equipo médico que los acompañó, pasando por los primeros instantes de lactancia, hasta la llegada a casa y la primera siesta en familia, consolidando así un relato visual de uno de los momentos más importantes de su vida.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario