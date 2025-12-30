Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a su hijo en la Basílica de Luján: las imágenes

Días antes, los flamantes padres ya habían conmovido a sus seguidores al anunciar la llegada de su hijo con un mensaje cargado de amor. “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron al presentar al bebé, revelando además que su peso fue de 4,085 kg y bromeando con que son de “puro amor”, frase que también respetaron de manera textual y que rápidamente cosechó miles de reacciones.

Lejos de guardar la intimidad, Eva volvió a abrir su álbum personal y, algunos días después, publicó un nuevo carrete que despertó ternura entre sus seguidores. “Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió la modelo junto a diez imágenes que recorren momentos clave de esta etapa: desde la sala de preparto y el equipo médico que los acompañó, pasando por los primeros instantes de lactancia, hasta la llegada a casa y la primera siesta en familia, consolidando así un relato visual de uno de los momentos más importantes de su vida.

