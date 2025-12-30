Revelaron el estado de salud de Romina Gaetani y cómo fue el ataque de su expareja

Consultado sobre el contexto previo al episodio de violencia, el representante legal de Gaetani comentó: “Lo que ocurrió el día previo, lo desconozco. Lo que sí te puedo contar es que ellos estaban en un proceso de separación, no venía bien la relación. Y ese día, ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial, el 911, así convocaron también el personal policial, el personal de seguridad del barrio, del barrio privado. Bueno, se hizo presente el personal policial, se hizo presente la ambulancia y la trasladaron hasta un nosocomio para darle la atención médica primaria”.

Sobre la situación sentimental entre Gaetani y Cavanagh, el abogado aclaró: “Se habían separado hace un tiempito y estaban intentando retomar la relación. La verdad que específicamente por qué se separaron y esas cuestiones, no las sé. Tampoco se las pregunté a Romina”. Además, al ser consultado sobre si se trataba de un nuevo hecho de agresión, contó: “Por lo que me cuenta ella, es la primera vez que hay agresiones físicas. Ella me relató de otro tipo de violencia, pero nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

Romina Gaetani

Asimismo, Trimarco dio detalles de la causa judicial y afirmó que se solicitaron las cámaras de seguridad del domicilio. "Son pruebas esenciales de este tipo de hechos que habitualmente suceden puertas adentro. Estas lesiones habrían sucedido en la puerta del domicilio, por lo que entiendo muy bien la decisión de la fiscal de pedir las cámaras de seguridad. Además, hay testigos del hecho”, destacó el letrado.

También se refirió al estado anímico de la actriz. “Emocionalmente, está muy afectada. Ahora, te puedo dar una precisión personal, no me puedo poner en los zapatos de ella, pero una relación que no estaba totalmente concluida”, comentó.

“Entiendo que todavía hay sentimientos de las partes y esta situación, por supuesto que le pone un final abrupto. Pero lo que decía recién del tema de ratificar las denuncias, me parece que eso es algo importante cuando hay hecho de violencia. Hay muchas situaciones, muchos casos que vemos donde hay situaciones de violencia y quizás en esa esperanza de que las cosas funcionen, se corrijan, no vuelva a pasar, no se ratifican las denuncias. Entonces, esa escala de violencia...”, agregó.