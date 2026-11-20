La determinación de Mariana Fabbiani sobre su futuro tras la operación de su marido
La conductora decidió postergar su regreso a la pantalla para acompañar a Mariano Chihade durante su recuperación. Cómo seguirá su situación laboral.
La situación familiar de Mariana Fabbiani modificó sus planes profesionales y, al menos por ahora, no tiene previsto regresar a la televisión. Después de la operación cerebral de su marido, Mariano Chihade, la conductora resolvió continuar alejada de sus actividades laborales para dedicarle tiempo a su recuperación y acompañarlo durante este proceso.
La novedad fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró que habló con Fabbiani y conoció de primera mano cuáles son sus intenciones. "No va a volver a América y yo creo que no va a volver a la televisión tampoco por unos meses, hasta que todo esto pase. Quiere estar, obviamente, en la recuperación de su marido", contó el periodista.
La ausencia de la conductora también obliga a reorganizar la programación de América TV. Martín Candalaft quedó provisoriamente al frente de DDM, aunque tampoco permanecería en ese lugar de manera indefinida, ya que tiene previsto tomarse vacaciones. Según adelantó De Brito, el canal deberá definir quién ocupará la conducción durante el tramo final del año, con la posibilidad de recurrir a otro integrante del equipo o a una figura de la señal.
¿Qué pasó con el marido de Mariana Fabbiani?
Mariano Chihade fue ingresado al Instituto Fleni, sede Belgrano, luego de que unos estudios médicos identificaran una imagen nodular en el cerebro. A partir de ese diagnóstico, los profesionales resolvieron realizar una intervención quirúrgica, que se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre y concluyó sin complicaciones, según informó posteriormente la institución.
"Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia", indicó el parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni. Desde el entorno del productor también llevaron tranquilidad al señalar que había pasado favorablemente su primera noche después de la operación.
En paralelo, Fabbiani recurrió a sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante los últimos días y compartir un mensaje sobre el momento que atraviesa la familia. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario