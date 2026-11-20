La novedad fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró que habló con Fabbiani y conoció de primera mano cuáles son sus intenciones. "No va a volver a América y yo creo que no va a volver a la televisión tampoco por unos meses, hasta que todo esto pase. Quiere estar, obviamente, en la recuperación de su marido", contó el periodista.