El emotivo posteo de Nacha Guevara tras la operación que le hicieron: "Agradecimientos para todos"

“Tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había una arteria que estaba obstruida", explicó.

Y concluyó diciendo, “Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica Institución. Gracias Dr. Guillermo Capuya, Dr. Martín Parodi y Dr. Matías Sztejfman. Y por último y no menos importante a mis palmeritas, amigos y familia”,

Nacha Guevara on Instagram: "Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras, de esta magnífica Institución @sanatoriofinochietto Gracias @doctorcapuya Gracias @drmartinparodi Gracias @drmatiassztejfman Y gracias a mi amigo de siempre @guillermobortman Y por último y no menos importante a mis palmeritas amigos ,y familia G R A C I A S "

¿Qué le sucedió a Nacha Guevara?

Ángel de Brito contó en LAM que Nacha Guevara fue operada de urgencia en el Hospital Finochietto, contó lo sucedido.

“Recién hablé con Nacha, ahora la van a escuchar. Está fuera de peligro por suerte. Tenía un dolor muy fuerte en un pie, un dolor que nunca sintió, y lo que tenía era una vena obstruida en la pierna, eso fue lo que me dijo”, lanzó de Brito.

A su vez, contó la decisión de la jurado del Cantando 2024 de no querer operarse ya que no quería cancelar shows, y desde el hospital le aconsejaron que debía hacerlo de inmediato. “Estoy en terapia, pero me siento muy bien, no me duele nada. Tuve un equipo médico estupendo y una atención buenísima en el Finochietto. Estoy bien”, expresó mediante un audio Nacha.

Y agegó: “El domingo me voy a casa”. “Ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, que era un dolor en el pie que no se lo deseo a nadie. Estaré allí el 23 como un soldadito" (fecha que empieza el certamen).