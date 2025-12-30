El emotivo recuerdo de Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata a un año de su partida

image

No se trata de la primera manifestación pública de la abogada desde la muerte del periodista. A lo largo del último año, utilizó en más de una ocasión sus redes como un espacio para elaborar el duelo y compartir recuerdos junto a quienes la siguen. Días atrás, incluso, había publicado otra imagen junto a Lanata con una frase simple pero poderosa, que volvió a poner en primer plano la intensidad del vínculo que los unió.

El recuerdo de Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento, se mantiene vivo tanto en su obra como en los gestos cotidianos de quienes lo amaron. El mensaje de Elba Marcovecchio expone esa dimensión más humana de la pérdida, donde el dolor convive con la memoria y el amor se impone como una forma de resistencia frente a la ausencia.