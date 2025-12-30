El emotivo recuerdo de Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata a un año de su partida
En el aniversario de la muerte del periodista, la abogada compartió un recuerdo personal en redes sociales y habló del duelo cotidiano.
A un año de la muerte de Jorge Lanata, una de las figuras más influyentes y polémicas del periodismo argentino, su recuerdo volvió a cobrar fuerza no solo por el legado profesional que dejó en los medios, sino también por el profundo impacto emocional que su partida generó en su entorno más cercano. En una fecha inevitablemente sensible, Elba Marcovecchio, su esposa, eligió expresarse desde un lugar íntimo y personal para homenajearlo y volver a poner en palabras el dolor que atraviesa desde su fallecimiento.
La abogada recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción, acompañado por una imagen significativa: una fotografía de su casamiento con Lanata, celebrado en abril de 2022. Aquella postal, asociada a uno de los momentos más felices de la pareja, funcionó como punto de partida para un texto atravesado por la nostalgia, la ausencia y la persistencia del amor.
En sus palabras, Marcovecchio describió cómo la vida cotidiana se transformó tras la pérdida y cómo el silencio pasó a ocupar un lugar central en su día a día. En el mensaje, la viuda del periodista hizo referencia al impacto que genera la ausencia en los gestos más simples: los proyectos que ya no tienen destinatario, los abrazos que quedaron suspendidos en el tiempo y la sensación de que el mundo se detuvo de manera abrupta.
También habló de su intento por esquivar el dolor a través de la hiperactividad y el ruido constante, una estrategia que, según dejó entrever, no siempre alcanza para calmar la tristeza que emerge con más fuerza durante la noche. Uno de los pasajes más sentidos del texto estuvo vinculado a los sueños, espacio en el que Marcovecchio aseguró volver a encontrarse con Lanata.
Allí encontró una forma de consuelo y un modo distinto de conexión, más allá de la ausencia física. Para cerrar su homenaje, eligió una frase breve pero contundente en inglés —“Love, not fear”— acompañada de una declaración directa: “Te amo infinito”, reafirmando que el amor sigue siendo el eje que la sostiene a pesar del paso del tiempo.
No se trata de la primera manifestación pública de la abogada desde la muerte del periodista. A lo largo del último año, utilizó en más de una ocasión sus redes como un espacio para elaborar el duelo y compartir recuerdos junto a quienes la siguen. Días atrás, incluso, había publicado otra imagen junto a Lanata con una frase simple pero poderosa, que volvió a poner en primer plano la intensidad del vínculo que los unió.
El recuerdo de Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento, se mantiene vivo tanto en su obra como en los gestos cotidianos de quienes lo amaron. El mensaje de Elba Marcovecchio expone esa dimensión más humana de la pérdida, donde el dolor convive con la memoria y el amor se impone como una forma de resistencia frente a la ausencia.
