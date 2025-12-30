El inoportuno comentario de Marcos Di Palma sobre Susana Giménez en lo de Moria Casán

A pesar de que el comentario generó una tensión evidente y dejó a Moria prácticamente sin palabras, Marquitos decidió no retroceder y, por el contrario, profundizó su postura crítica sobre la imagen actual de Giménez. «Vos estás recontra bien y Susana se vino para abajo. Está medio caídita si la mirás con un solo ojo», sentenció ante una Casán que prefirió mantener la distancia y no emitir respuesta alguna ante semejante descalificación. El momento, como era de esperarse, tardó pocos minutos en replicarse y volverse tendencia en todas las plataformas digitales.