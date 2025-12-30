El inoportuno comentario de Marcos Di Palma sobre Susana Giménez en lo de Moria Casán
Durante su paso por el programa de la One, el ex corredor de TC tuvo un insólito exabrupto sobre la Diva de Telefe que nadie vio venir.
El cierre de año en la televisión argentina suele estar cargado de momentos intensos, pero pocos tan inesperados como el que protagonizó Marcos Di Palma este martes 30 de diciembre. Durante su paso por el ciclo La mañana con Moria, emitido por El Trece, el ex piloto de automovilismo intentó halagar a la conductora con un comentario que, lejos de ser un cumplido amable, terminó convirtiéndose en un ataque directo hacia otra de las grandes divas del país: Susana Giménez.
Todo comenzó cuando el menor de la dinastía Di Palma quiso resaltar la vigencia de Moria Casán. Con su habitual estilo desenfadado y frontal, el arrecifeño buscó posicionar a la "One" por encima de cualquier otra figura del espectáculo nacional. «Está Moria y el resto», afirmó el ex corredor para romper el hielo. Inmediatamente después, continuó con los elogios hacia su anfitriona destacando su apariencia física: «A vos como que no te pasan los años, estás siempre igual», le dijo, buscando la complicidad de la entrevistadora.
Sin embargo, el clima de la entrevista cambió drásticamente cuando Di Palma decidió establecer una comparación despectiva con la conductora de Telefe. Fiel a su lengua filosa, el ex deportista no tuvo reparos en criticar duramente a la diva de los teléfonos. «La ves, por ejemplo, de tu época, a Susana y está hecha un cachivache», lanzó sin filtros, provocando un silencio de asombro en el set de grabación.
A pesar de que el comentario generó una tensión evidente y dejó a Moria prácticamente sin palabras, Marquitos decidió no retroceder y, por el contrario, profundizó su postura crítica sobre la imagen actual de Giménez. «Vos estás recontra bien y Susana se vino para abajo. Está medio caídita si la mirás con un solo ojo», sentenció ante una Casán que prefirió mantener la distancia y no emitir respuesta alguna ante semejante descalificación. El momento, como era de esperarse, tardó pocos minutos en replicarse y volverse tendencia en todas las plataformas digitales.
Más allá de las polémicas mediáticas, la actividad de Casán no se detiene y ya tiene todo listo para su retorno al teatro este sábado 3 de enero. La actriz encabezará el reestreno de Cuestión de género, una pieza de Jade Rose Parker bajo la dirección de Nelson Valente. En esta puesta, Moria compartirá escenario con figuras de la talla de Paula Kohan, Ariel Pérez De María y Jorge Marrale, quien interpreta a su marido en la ficción.
La trama gira en torno a Jade, una reconocida diseñadora que decide confesar un secreto guardado por años tras recibir una noticia médica complicada. La obra se presentará en el Teatro Metropolitan con funciones de miércoles a domingo. Marrale, entusiasmado con la propuesta, destacó el valor de la pieza en el contexto actual del espectáculo: «Esta obra es resistencia activa en plena calle Corrientes», manifestó el actor, subrayando el compromiso del elenco con el teatro nacional.
