Al final reinó la paz: Pampita y Nicole Neumann se reencontraron en Punta del Este

Del "clásico" de las pasarelas a la madurez profesional

Este encuentro es especialmente significativo debido al peso del pasado. La rivalidad entre ambas se forjó en la época dorada de los desfiles de Roberto Giordano, marcada por codazos en las pasarelas, polémicas en los vestuarios y el hiriente apodo que Pampita siempre consideró discriminatorio. Aquel enfrentamiento, que los medios solían comparar con un partido de fútbol de alto riesgo, parece haber quedado finalmente en los libros de historia.

Aunque Nicole ha manifestado en reiteradas oportunidades que su vínculo con Ardohain no trasciende lo estrictamente laboral y que no existe una amistad personal, el gesto de compartir un evento de este calibre sin incidentes habla de un cambio de era. No se trata de un inicio de una relación íntima, sino de una distancia prudente sostenida por el profesionalismo. Hoy, en Punta del Este, quedó demostrado que la rivalidad que definió a toda una generación de modelos está, por fin, en una pausa definitiva.