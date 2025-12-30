Al final reinó la paz: Pampita y Nicole Neumann se reencontraron en Punta del Este
Luego de años de rivalidad, las modelos finalmente encontraron la paz y cada vez que se reencuentran hay paz entre ellas. Los detalles.
Lo que durante décadas pareció una misión imposible para los cronistas de espectáculos, finalmente sucedió bajo el sol de Uruguay. En un mediodía que quedará para el recuerdo en José Ignacio, las dos figuras más imponentes de las pasarelas argentinas, Carolina "Pampita" Ardohain y Nicole Neumann, compartieron un evento exclusivo que marcó un quiebre visual en su legendaria enemistad.
La cita tuvo lugar en el clásico almuerzo de verano que organiza una conocida revista, un evento que año tras año congrega a la élite del entretenimiento en el balneario esteño. En esta ocasión, el foco no estuvo puesto únicamente en las tendencias de la temporada, sino en la convivencia de estas dos mujeres cuyos nombres han sido sinónimo de competencia feroz desde los años noventa.
Estilos diferentes para una tarde de tregua
Nicole Neumann llegó a la reunión acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, luciendo un vestido de un solo hombro con estampados vibrantes que resaltaban el espíritu veraniego. Por su parte, Pampita arribó en solitario, deslumbrando con un diseño de seda natural en tonos nude, caracterizado por transparencias y un tajo lateral que acentuaba su elegancia. Ambas se integraron a un grupo de invitadas de lujo, entre las que figuraban nombres como Juana Viale, Sofía Zámolo y Marta Fort.
A pesar de que durante la comida cada una se mantuvo en su círculo cercano —Nicole dedicada a sus hijas y Pampita conversando con sus colegas de mesa—, el instante más esperado se produjo durante la sesión de fotos grupal. Sin tensiones evidentes y con una cordialidad que sorprendió a los presentes, las modelos posaron juntas frente a los flashes. No hubo abrazos efusivos, pero sí una convivencia serena y respetuosa que dejó en claro que la madurez ha ganado terreno sobre los viejos rencores.
Del "clásico" de las pasarelas a la madurez profesional
Este encuentro es especialmente significativo debido al peso del pasado. La rivalidad entre ambas se forjó en la época dorada de los desfiles de Roberto Giordano, marcada por codazos en las pasarelas, polémicas en los vestuarios y el hiriente apodo que Pampita siempre consideró discriminatorio. Aquel enfrentamiento, que los medios solían comparar con un partido de fútbol de alto riesgo, parece haber quedado finalmente en los libros de historia.
Aunque Nicole ha manifestado en reiteradas oportunidades que su vínculo con Ardohain no trasciende lo estrictamente laboral y que no existe una amistad personal, el gesto de compartir un evento de este calibre sin incidentes habla de un cambio de era. No se trata de un inicio de una relación íntima, sino de una distancia prudente sostenida por el profesionalismo. Hoy, en Punta del Este, quedó demostrado que la rivalidad que definió a toda una generación de modelos está, por fin, en una pausa definitiva.
