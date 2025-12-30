El recuerdo íntimo de las hijas de Jorge Lanata en redes sociales a un año de su fallecimiento

“¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, querés que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de gritar loco paren un poco. Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año, ¿de qué? Ni idea porque en mi mundo Lanata es infinito”, escribió en las redes sociales.

