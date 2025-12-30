El recuerdo íntimo de las hijas de Jorge Lanata en redes sociales a un año de su fallecimiento
Bárbara y Lola evocaron al periodista con mensajes cargados de amor y nostalgia, mientras que Sara Stewart Brown también se sumó con un extenso texto sobre el duelo.
Al cumplirse un año de la muerte de Jorge Lanata, sus hijas eligieron homenajearlo desde un lugar profundamente personal, lejos de los grandes discursos y cerca de los sentimientos más genuinos. A través de publicaciones en redes sociales, Bárbara y Lola abrieron una ventana a su intimidad familiar para recordar a su padre, dejando ver cuánto pesa la ausencia, pero también cuánto permanece el amor.
Con imágenes y frases breves, ambas reflejaron la huella imborrable que el periodista dejó en sus vidas y cómo el recuerdo sigue presente aun cuando el calendario avanza. Lola, la menor, optó por un gesto simple pero contundente: compartió una foto en blanco y negro de su infancia junto a Jorge en un estudio de radio, los dos con auriculares, acompañada únicamente por un corazón rojo, símbolo del vínculo y la cercanía que los unía.
En otra publicación, sumó una imagen en la que aparece sonriente y abrazada a su padre, a la que agregó la frase: “Me tocaron los mejores papás del mundo”, una declaración directa de amor y gratitud que conmovió a sus seguidores.
Por su parte, Bárbara, la hija mayor, eligió un camino más simbólico. Publicó una imagen de un hombre pensativo acompañada por la frase en inglés “tries to remember what day it is”, que en español significa “intenta recordar qué día es”. El mensaje, cargado de sentido, remite a la dificultad de medir el tiempo cuando se atraviesa una pérdida y a cómo el recuerdo se impone incluso cuando el calendario señala una fecha tan significativa como el primer aniversario.
A los homenajes de las hijas se sumó también Sara Stewart Brown, madre de Lola, quien escribió un extenso y emotivo texto en X reflexionando sobre el duelo y la percepción del tiempo tras la muerte de Lanata.
“¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, querés que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de gritar loco paren un poco. Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año, ¿de qué? Ni idea porque en mi mundo Lanata es infinito”, escribió en las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario