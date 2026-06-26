Ernestina Pais y una historia familiar marcada por la desaparición de su padre en la dictadura

Luego agregó: "Cuando yo me quería sacar eso de encima o hacer mi vida, ella se angustiaba mucho. Por eso cuando digo que estábamos distantes, me refiero a esa relación". Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando reconstruyó cómo fue el secuestro de su padre durante la dictadura.

La desaparición del padre de Ernestina Pais en plena dictadura

"A mi viejo se lo llevaron de un bar en Juan B. Justo y Santa Fe. Se encontraba ahí con el marido de Cecilia Rosetto, a quien estaban siguiendo. Se llevaron a los dos, mientras vinieron en simultáneo a mi casa a llevarse todo", recordó.

También evocó el coraje de su madre durante aquel operativo: "Yo estaba durmiendo y mi mamá tuvo los huevos de esconder una agenda de mi papá que tenía nombres de familiares y compañeros debajo de mi colchón, para que no se llevaran a nadie más".

En ese mismo relato explicó cómo cada integrante de la familia atravesó el dolor de manera diferente. "Mi hermana estaba despierta agarradita de la mano de mi mamá sintiendo el temblor de la mano de ella. Por eso digo que cada uno sufrió esa situación de tanto dolor. Son cosas que todavía no sanaron, y tal vez no sanen nunca", reflexionó.

Embed - Impactante relato de Ernestina Pais sobre la desaparición de su padre

Ernestina también habló de la diferencia entre su experiencia y la de Federica. Mientras su hermana conservaba recuerdos de su padre, ella prácticamente no tenía memoria de él. "Cuando sos adulta y querés liberarte de que te digan todo el tiempo lo que tenés que hacer, es complicado. Yo no tengo recuerdos de mi padre y Federica sí. Por eso digo que nos criamos de otra manera", había contado.

Y agregó: "Para ella fue una situación más difícil. Haber generado un vínculo muy fuerte con tu padre y de golpe desprenderse de eso. Yo tuve más fortaleza porque lo viví distinto. No tengo recuerdos de mi papá. Le conocí la letra recién cuando una señora prima de él me trajo unas cartas al teatro".

Hacia el final de aquella entrevista, Ernestina destacó que, pese al difícil momento que atravesaba la familia por la situación de su sobrino, ese episodio también había servido para volver a unirlas. "Lo bueno es que nos unimos después de esto feo que pasó. No saben lo buena madre que es mi hermana y lo que le ha costado todo", había concluido.