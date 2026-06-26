Fuerte conmoción: el dolor del público que esperaba a Ernestina Pais en el teatro
La sorpresiva muerte de Ernestina Pais causó gran estupor. El público se enteró de la tragedia al llegar al teatro de Tigre para ver su obra.
La trágica y repentina muerte de Ernestina Pais generó un dolor inmenso. La impactante noticia desató una fuerte conmoción entre los espectadores que llegaban al teatro Niní Marshall de Tigre, listos para disfrutar de su esperada función que estaba programada para comenzar puntualmente a las 21 horas.
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El estupor en el teatro tras el fallecimiento de la actriz
El público asistente se encontró con un escenario desolador. Al arribar a las instalaciones de la reconocida sala teatral, los fanáticos que habían comprado sus entradas con anticipación descubrieron que la función de “El divorcio del año” no se llevaría a cabo debido al fatal accidente que le costó la vida a la periodista.
La entidad Multiteatro reflejó este triste y doloroso momento a través de sus redes sociales, destacando que la trágica novedad causó un "estupor en el público" presente en el recinto.
Desde la cuenta oficial, las autoridades de la productora teatral enviaron sus sentidas condolencias y aseguraron que acompañan "con pesar y tristeza" a toda la familia de la talentosa conductora en este momento tan difícil e incomprensible para el mundo del espectáculo argentino.
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