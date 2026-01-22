El llamativo episodio de Nico Vázquez al aire de "Todo Pasa" mientras hablaba de su hermano Santiago

A 10 años de la muerte de Santiago Vázquez

Santiago Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016, dejando un profundo dolor en sus familiares, amigos y en el ambiente artístico.

El joven actor y comediante, que tenía 27 años, murió de forma súbita mientras se encontraba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana. Meses después, su familia confirmó que el motivo del deceso fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita del corazón que no le había sido detectada previamente