El llamativo episodio de Nico Vázquez al aire de "Todo Pasa" mientras hablaba de su hermano Santiago
Mientras el actor relataba una anécdota con un niño que lleva el mismo nombre de su difunto hermano, el estudio radial de Urbana Play sufrió un peculiar cambio.
Un llamativo episodio tuvo lugar este jueves, en medio de la visita de Nico Vázquez a "Todo Pasa", el programa que conduce Matías Martin en Urbana Play. La situación que trascendió en redes sociales ocurrió en medio de un momento de profunda conexión emocional del actor, dejando a todos boquiabiertos.
Con motivo de su separación de Gime Accardi y su reciente relación con Dai Fernández, el artista fue invitado al ciclo radial, donde no pudo evitar hablar de su hermano Santiago, quien murió inesperadamente hace casi 10 años en Punta Cana.
Al referirse a los últimos acontecimientos de su vida emocional, Nico relató que, en este proceso de duelo, volvió a sentir señales muy claras de Santi. En este sentido, contó que, en momentos de absoluta soledad y crisis de ansiedad, empezaron a suceder cosas con la música y luces en su casa que él interpreta como mensajes de aliento.
Fue entonces cuando el actor comenzó a relatar una anécdota con un niño que llevaba el mismo nombre que su difunto hermano y las luces se apagaron y se volvieron a encender, de manera abrupta. Por supuesto, Vázquez interpretó que se trataba de su hermano y Matías Martin no pudo evitar mostrarse atónito ante lo sucedido.
Mirá:
A 10 años de la muerte de Santiago Vázquez
Santiago Vázquez falleció el 16 de diciembre de 2016, dejando un profundo dolor en sus familiares, amigos y en el ambiente artístico.
El joven actor y comediante, que tenía 27 años, murió de forma súbita mientras se encontraba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana. Meses después, su familia confirmó que el motivo del deceso fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita del corazón que no le había sido detectada previamente
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario