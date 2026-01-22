VIDEO: así fue el ataque del dueño de un supermercado chino a dos nenas
Este jueves, trascendió un escándalo que tiene en la mira a un comerciante de Villa Luzuriaga por un presunto abuso a una nena de 11 años.
Un grave episodio de violencia e indignación sacude a la localidad de Villa Luzuriaga, tras conocerse una denuncia de presunto abuso sexual contra una niña de 11 años. El señalado es un hombre de 50 años, dueño del supermercado “Luna Market” de esa localidad, quien fue blanco de un fuerte escrache vecinal que incluyó pintadas en su local e incidentes que requirieron la presencia de fuerzas policiales.
De acuerdo con la información relevada, el incidente ocurrió el pasado martes por la tarde. La víctima había acudido al comercio junto a una amiga para comprar una bebida cuando, según la acusación familiar, se produjo el ataque.
Luego de que trascendiera lo sucedido, se conoció el video que muestra el ataque del comerciante a la niña de 11: de manera inesperada, el dueño del supermercado toma del cuello a la nena de manera violenta, aparentemente, porque "estaba robando", según contó la madre de la víctima.
Habló la madre de la nena presuntamente abusada en Villa Luzuriaga
"Me comunicaron hoy que la causa no queda en nada. El chino está notificado, no puede salir del país, tiene que tener una dirección fija donde lo puedan ubicar", reveló a las cámaras de televisión María José, la madre de la nena de 11 años que fue manoseada por el comerciante.
La mujer agregó que el hombre, de unos 50 años, "no puede abrir más el negocio" hasta tanto no se confirme su inocencia (que por la ley argentina se presume), pero insistió: "La denuncia que yo hice es por abuso, porque tocó a mi hija. Y se está investigando la causa".
La denuncia contra el comerciante chino logró despertar la indignación de vecinos de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, que atacaron su negocio y lo obligaron a retirarse con su familia a otra locación.
"Mi hija está bien, está tranquila. Dentro de todo se encuentra bien, no le tomaron declaración, cuando tenga el turno lo hará", refirió sobre S., de 11 años, cuyo relato originó la denuncia por abuso sexual que hoy se tramita en la Justicia bonaerense con la incorporación de un video de las cámaras de seguridad del local.
El video ya había pasado por las manos de María José y su familia, y ahora está en la Justicia. "No lo volví a ver . Lo habré visto tres veces y fui notando detalles. Para mí es abuso. Pero hay que esperar a ver qué determina el fiscal", expresó.
Ahora, la nena "tiene ayuda psicológica, contención, así que agradecida", y el hermano de María José, y tío de S., fue liberado este jueves tras estar detenido por los desmanes de esta semana en el comercio de Villa Luzuriaga.
"No frecuentábamos el supermercado. Sí hubo comentarios de otras chicas, pero yo desconozco quiénes son las chicas y no sé si pasó o dónde pasó, si adentro o afuera. El supermercado supuestamente no abre más. Lo escuché por comentarios volátiles", reveló María José sobre las pistas que surgieron en el barrio.
