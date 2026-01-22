VIDEO: así fue el ataque del dueño de un supermercado chino a dos nenas

madre nena abuso chino

La denuncia contra el comerciante chino logró despertar la indignación de vecinos de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, que atacaron su negocio y lo obligaron a retirarse con su familia a otra locación.

"Mi hija está bien, está tranquila. Dentro de todo se encuentra bien, no le tomaron declaración, cuando tenga el turno lo hará", refirió sobre S., de 11 años, cuyo relato originó la denuncia por abuso sexual que hoy se tramita en la Justicia bonaerense con la incorporación de un video de las cámaras de seguridad del local.

El video ya había pasado por las manos de María José y su familia, y ahora está en la Justicia. "No lo volví a ver . Lo habré visto tres veces y fui notando detalles. Para mí es abuso. Pero hay que esperar a ver qué determina el fiscal", expresó.

Ahora, la nena "tiene ayuda psicológica, contención, así que agradecida", y el hermano de María José, y tío de S., fue liberado este jueves tras estar detenido por los desmanes de esta semana en el comercio de Villa Luzuriaga.

"No frecuentábamos el supermercado. Sí hubo comentarios de otras chicas, pero yo desconozco quiénes son las chicas y no sé si pasó o dónde pasó, si adentro o afuera. El supermercado supuestamente no abre más. Lo escuché por comentarios volátiles", reveló María José sobre las pistas que surgieron en el barrio.