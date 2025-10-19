Daniela Celis reveló el particular momento en que Thiago Medina le propuso matrimonio

Aunque la pareja estaba separada al momento del accidente, Daniela no dudó en reacomodar su hogar para recibirlo y cuidar de él en la etapa de recuperación. “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de diez. Él tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse...”, relató “Pestañela”, como la apodaron en la casa.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas