Daniela Celis reveló el particular momento en que Thiago Medina le propuso matrimonio
La exgranhermano compartió cómo vivió ese especial momento junto al padre de sus hijas, quien recientemente recibió el alta tras permanecer internado un mes por un accidente en moto.
Daniela Celis sorprendió al revelar que Thiago Medina, el padre de sus gemelas, le propuso casamiento en uno de los momentos más críticos que les tocó atravesar como familia. “Me lo pidió cuando estaba en terapia intensiva...”, confesó la ex Gran Hermano, emocionada al recordar ese instante.
El episodio ocurrió luego del grave accidente de moto que Thiago sufrió el pasado 12 de septiembre, y por el cual permaneció internado durante casi un mes. Finalmente, recibió el alta médica el 9 de octubre. La recuperación fue lenta y compleja, y Celis estuvo presente todo ese tiempo acompañándolo muy de cerca.
En diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre, la influencer recordó un día particular en la unidad de terapia intensiva, cuando compartía un momento íntimo con él: "Lo miro a Thiago y me quedo tildada mirándolo y me dice: ‘¿Por qué me mirás así?’”. Fue en ese contexto vulnerable y lleno de incertidumbre que él le pidió casamiento.
Daniela reconoció que, a pesar de haber tenido esperanza, el cuadro era delicado: "Vos no entendés todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en un tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Navidad, Año Nuevo, con las nenas sin él”, expresó con profunda sinceridad.
La mamá de las gemelas Aimé y Laia también contó cómo fue el reencuentro tras salir de cuidados intensivos: “Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes”, le dijo Thiago al despertar.
Aunque la pareja estaba separada al momento del accidente, Daniela no dudó en reacomodar su hogar para recibirlo y cuidar de él en la etapa de recuperación. “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de diez. Él tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse...”, relató “Pestañela”, como la apodaron en la casa.
