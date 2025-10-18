Daniela Celis reveló las difíciles secuelas que le quedaron a Thiago Medina: "Tiene que aprender..."

La ex participante del reality advirtió sobre la complejidad del estado actual de Medina y la necesidad de una recuperación integral. “Él tiene que mejorar muchísimas cosas: tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, a enfocar la vista, a caminar bien, a bañarse... Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación”.

En cuanto a una posible reconciliación sentimental, Daniela se mostró cauta y enfática en la prioridad de su bienestar individual: “Él tiene que estar de diez para poder tener un vínculo o dedicar un espacio a formar algo. Estuvimos cinco meses separados cuando él tuvo el accidente”.

Daniela también fue consultada sobre el polémico comentario de Martín Cirio respecto al aspecto físico de Thiago después de recibir el alta médica. Celis reveló que, tras la controversia, el influencer se comunicó directamente con ellos: “Lo vi enseguida. Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas y nos dijo que fue con humor, que él habla así. Entendemos también su tipo de humor, he ido a varios de sus streams y le respondimos bien. Me gustó la actitud de las disculpas”.

Finalmente, la madre de las gemelas comentó cómo se tomó la situación su expareja, destacando su actual enfoque: “De hecho, cuando me llama, Thiago no estaba ni enterado. Él está enfocado en otras cosas, en estar bien para poder hacerle upa a las nenas”.