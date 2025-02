El empoderado discurso de Jimena Barón en Villa María y el beso con Matías Palleiro

Tal es así que en las últimas horas Jimena se presentó al Festival de Peñas en Villa María con su panza ya visible. Dueña de la simpatía que siempre la caracterizó comenzó su show con "La araña" y, 45 minutos después, inició su despedida con "La tonta" y "La cobra", dos de sus canciones más icónicas. Pero, en medio de todo esto, frenó su espectáculo no solamente para interactuar con el público, sino también para poder dedicarle unas palabras al padre de su próximo bebé. Este discurso, que ella lo dio entre lágrimas, emocionó a todos los presentes.

El discurso de Jimena Barón en Villa María

"Les quiero decir que, si alguna vez en la vida, aparece algún hombre que tiene ganas o pretende o intenta hacer de villano y arruinarles la vida, nunca jamás se olviden y tengan muy presente que no existe hombre en la faz de la tierra que le pueda arruinar la vida a nadie, a ninguna mujer", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas, mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean".

En ese sentido, Barón decidió hacerle un emocionante agradecimiento a Tuma Palleiro, quien se encontraba presente en el lugar. "Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto los 3 con una persona que tal vez odie esto, pero que yo quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé y está acá y quisiera darle un beso", manifestó la cantante para darle la bienvenida al escenario a su pareja.