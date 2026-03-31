El engaño que permitió a Sofía Gonet entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway: "Manojo de nervios"
La influencer compartió cómo fueron los momentos previos a conocer a las dos actrices estadounidenses protagonistas de "El Diablo viste a la Moda 2".
La influencer Sofía "la Reini" Gonet vivió un momento inolvidable al encontrarse con Meryl Streep y Anne Hathaway en el marco de la presentación de "El Diablo viste a la Moda 2", donde además reveló una particular estrategia que utilizó para poder acercarse a las estrellas.
A través de TikTok, Sofía Gonet mostró detalles de su viaje a México, adonde llegó para formar parte del programa Por el Mundo junto a Marley. En ese contexto, el equipo recibió una invitación especial de Disney para asistir a la alfombra roja e incluso entrevistar a las protagonistas.
Sin embargo, había una condición clave: manejar el inglés. Frente a ese requisito, la influencer reconoció: "Yo confesé que prácticamente soy bilingüe, obviamente mentí así que soy una pelota de nervios". Más tarde, Gonet publicó otro video del esperado encuentro, donde se la vio dialogando con las actrices mientras sonaba de fondo el audio viral: "Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo".
La entrevista completa será compartida próximamente por La Reini en sus redes sociales oficiales.
Por su parte, Marley también expresó su emoción en Instagram tras conocer a las figuras de Hollywood. El conductor publicó fotos junto a Meryl Streep y Anne Hathaway y escribió: "Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y ¡hoy lo cumplí!".
A su vez, continuó diciendo, "y comprobé que además de muy talentosa es muy divertida y humilde y para colmo, junto a @annehathaway que también la amo".
Finalmente, adelantó que la charla con las actrices formará parte de un próximo especial de Por el Mundo, aunque todavía sin fecha confirmada de emisión.
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