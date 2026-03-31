Chechu Bonelli y Facundo Pieres se separaron y apuntan a Zaira Nara: “Ella le escribió"

Sobre el contenido del mensaje, Latorre explicó: “Ella le escribió por algo de la casa. Ustedes saben que Zaira se hizo una casa en Punta del Este y él se había hecho una mansión. Entonces le escribió para pedirle el contacto del constructor, del plomero y él la empezó a seguir en Instagram”. Y concluyó con una frase tajante: “No sé si a Zaira a él le importa. Esto me lo dice el entorno de él, que quedó de nuevo pasmado y la dejó a la otra”.