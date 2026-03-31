Chechu Bonelli y Facundo Pieres se separaron y apuntan a Zaira Nara: “Ella le escribió"
La relación duró apenas unas semanas y, según Yanina Latorre, un inesperado mensaje habría cambiado todo.
A menos de un mes de haber blanqueado su romance, Chechu Bonelli y Facundo Pieres decidieron ponerle punto final a la relación. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en el programa SQP, donde además deslizó posibles motivos detrás de la sorpresiva ruptura.
“Se acaban de separar”, anunció la conductora al aire, y aseguró que la información proviene del propio polista: “Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo ‘diferencias de agenda’”. Sin embargo, Latorre dejó en claro sus dudas sobre esa explicación: “Yo no sé si esto es tan así, porque él rápido me dijo que sí; generalmente, esperan. Entonces dije ‘está soltero, debe haber algo que se va a viralizarse y no quiere quedar mal’”.
En ese contexto, sumó un dato que encendió aún más la polémica: “Cortaron hace una semana. ¿Qué pasó? Él habría recibido un mensaje de Zaira Nara. Y eso paralizó su corazón, porque este tipo no se olvidó de Zaira Nara". Según relató, tras ese contacto el deportista volvió a seguirla en redes sociales, lo que alimentó las versiones de un posible acercamiento.
La panelista también señaló que ambos coincidieron recientemente en Punta del Este y dejó abierta la incógnita sobre un posible encuentro: “Coincidieron en Punta del Este el fin de semana pasado. Tengo que descular y despuntar si se vieron, porque me parece raro que el rápido te diga que sí. Yo sé que hablaron, pero no sé si se vieron”.
Sobre el contenido del mensaje, Latorre explicó: “Ella le escribió por algo de la casa. Ustedes saben que Zaira se hizo una casa en Punta del Este y él se había hecho una mansión. Entonces le escribió para pedirle el contacto del constructor, del plomero y él la empezó a seguir en Instagram”. Y concluyó con una frase tajante: “No sé si a Zaira a él le importa. Esto me lo dice el entorno de él, que quedó de nuevo pasmado y la dejó a la otra”.
Tras conocerse la separación, un móvil del ciclo fue a buscar la palabra de Bonelli, quien optó por la cautela. “Yo estoy muy bien. ¿Por qué me preguntás eso?”, respondió ante la consulta del cronista. Cuando le mencionaron versiones de distanciamiento, fue aún más evasiva: “¿Data de qué? Yo estoy muy bien. Estoy pasando un buen momento mío“, sostuvo antes de retirarse sin dar más declaraciones.
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