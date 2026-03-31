El polémico gesto de Pincoya durante el partido de Argentina generó tensión en la casa de Gran Hermano
Los participantes vivieron una noche especial viendo el amistoso ante Zambia, pero una actitud de la chilena desató miradas incómodas.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una jornada distinta este martes, cuando los participantes recibieron camisetas de la Selección Argentina y pudieron disfrutar del amistoso frente a Zambia desde el living. En un clima que prometía ser festivo, no faltaron los cantos, la emoción y la expectativa por ver al equipo nacional en acción.
Sin embargo, en medio de ese contexto, una actitud de Pincoya llamó rápidamente la atención y generó incomodidad entre varios de sus compañeros. La participante chilena decidió salir al living con la bandera de su país, un gesto que no cayó bien en todos dentro de la casa.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos jugadores la observaron con sorpresa y otros con cierto descontento, interpretando la situación como una provocación en un momento donde la mayoría estaba enfocada en apoyar al conjunto argentino. Las miradas cruzadas y los comentarios en voz baja dejaron en evidencia el malestar.
En ese contexto, Pincoya tomó la palabra para explicar su postura, aunque sus dichos fueron rápidamente cuestionados por algunos compañeros, lo que derivó en un breve intercambio cargado de tensión. A pesar del cruce, la situación no escaló y logró descomprimirse en pocos minutos.
"Estoy con mi bandera chilena y la bandera de cualquier país se respeta", dijo la participante ante todos sus compañeros. Acto seguido, uno de los varones contestó: "Y ponela todos los días, entonces, hoy juega Argentina".
"Yo la tengo ahí en mi dormitorio. Quiero dar unas palabras. Yo igual voy a compartir, me voy a sentar con mis hermanos argentinos que me admitieron acá en este hermoso país", agregó la oriunda de Chile.
Y cerró: "Voy a representar a mi país con mi bandera chilena y me voy a sentar con ustedes".
Finalmente, el conflicto quedó atrás y los participantes pudieron continuar viendo el partido con normalidad. Entre risas, comentarios futboleros y la pasión típica de estos encuentros, la casa volvió a encontrar cierta calma, aunque el episodio dejó en claro que cualquier gesto puede generar repercusiones en una convivencia cada vez más sensible.
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