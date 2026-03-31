El polémico gesto de Pincoya durante el partido de Argentina generó tensión en la casa de Gran Hermano

"Yo la tengo ahí en mi dormitorio. Quiero dar unas palabras. Yo igual voy a compartir, me voy a sentar con mis hermanos argentinos que me admitieron acá en este hermoso país", agregó la oriunda de Chile.

Y cerró: "Voy a representar a mi país con mi bandera chilena y me voy a sentar con ustedes".

Finalmente, el conflicto quedó atrás y los participantes pudieron continuar viendo el partido con normalidad. Entre risas, comentarios futboleros y la pasión típica de estos encuentros, la casa volvió a encontrar cierta calma, aunque el episodio dejó en claro que cualquier gesto puede generar repercusiones en una convivencia cada vez más sensible.