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Quiénes son los nominados de Gran Hermano y qué jugada hizo la líder

Participantes de Gran Hermano.

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Una nueva semana en GH comenzó a desarrollarse y la pantalla de Telefe promete emociones fuertes de cara a una nueva eliminación.

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Gran Hermano Generación Dorada tiene a los sobresaltos a sus seguidores: el pasado domingo, Gladys "La Bomba Tucumana" tiró la toalla. Decidió abandonar la casa por la puerta giratoria argumentando que no la estaba pasando bien y que el encierro la superó, ante la atenta mirada de Santiago del Moro y de todos.

Para tapar ese bache, el martes a la noche la producción usó un Golden Ticket e hizo ingresar a la actriz Alejandra Majluf. Su entrada generó mucha emoción adentro -especialmente su emotivo reencuentro con su amiga Andrea del Boca-, pero afuera detonó un escándalo: en las redes ya la acusan de "acomodada" por su fuerte vínculo previo con gente de la casa.

No obstante, el otro ingreso que sacudió a todos fue el de Solange Abraham, que volvió a la competencia tras ser expulsada. En este complejo escenario, la casa vota este miércoles y aguarda por el avance de un juego que parece no dar tregua.

SOl gran hermano
Solange Abraham volvió a Gran Hermano.

Solange Abraham volvió a Gran Hermano.

Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto

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Estos son los nominados de Gran Hermano

Los participantes pasaron por el confesionario y definieron la placa de esta semana

Nominados Gran Hermano

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Titi hizo su jugada y modificó la placa

La líder la semana bajó a Tamara y subió a Andrea del Boca.

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Vota Juanicar

  • 2 votos para Brian
  • 1 voto para Zunino
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Vota Nigro

  • 2 votos para Sol
  • 1 voto para Brian

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Vota Zunino

  • 2 votos para Juanicar
  • 1 voto para Brian
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Vota Titi

  • 2 votos para Emanuel
  • 1 voto para Sol
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Vota Yipio

  • 2 votos para Tamara
  • 1 voto para Brian
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Vota Tamara

  • 2 votos para Emanuel
  • 1 voto para Yipio
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Vota JC

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Juanicar
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Vota Nenu

  • 2 votos para Campanita
  • 1 voto para Cinzia
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Vota Andrea (anulados por Tati Luna)

  • 2 votos para Sol
  • 1 voto para Brian
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Vota Emanuel

  • 2 votos para Juanicar
  • 1 voto para Brian
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Vota Mariela

  • 2 votos para Tamara
  • 1 voto para Yipio
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Vota Brian

  • 3 votos para Zunino
  • 2 votos para Emanuel
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Vota Manuel

  • 2 votos para Brian
  • 1 voto para Zunino
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Vota Cola

  • 2 votos para Yipio
  • 1 voto para Nigro
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Vota Charlotte

  • 2 votos para Brian
  • 1 voto para Solange
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Comenzó la gala de nominación

Los participantes ingresan al confesionario para emitir sus votos.

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Quiénes nominan esta semana y quiénes no podrán hacerlo

En un miércoles clave para Gran Hermano Generación Dorada, la líder de la semana 15, Titi Tcherkaski, se convirtió en la gran titiritera de la casa. Tras repartir una serie de cajas sorpresa entre sus compañeros, el destino de los participantes dio un vuelco total de cara a la gala de nominación de esta noche.

El contenido de estos regalos misteriosos no es menor, ya que impacta de forma directa y decisiva en la votación, reconfigurando las alianzas y las estrategias a contrarreloj.

Embed - La líder y la suerte definieron quiénes nominan en la semana 15 de Gran Hermano 2026

Había diez cajas con tarjetas verdes que permitían nominar y las consiguieron Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, “JC” y Tamara Paganini

Otras cajas contenían tarjetas rojas que prohíben votar en la 14° gala de nominación: Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita” las recibieron.

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Se cumplen 100 días en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

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Titi es la nueva líder de esta semana

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De figura de la TV a GH: quién es Alejandra Majluf, la reemplazante de La Bomba Tucumana

La casa de Gran Hermano volvió a renovarse con el ingreso de una participante que supo tener gran notoriedad en la televisión argentina durante los años noventa. Se trata de Alejandra Majluf, quien desembarcó en el reality de Telefe para reemplazar a Gladys "La Bomba" Tucumana, luego de que la cantante decidiera abandonar la competencia por voluntad propia.

Antes de cruzar la puerta de la casa, Majluf se presentó con entusiasmo y dejó en claro que llega con muchas expectativas para esta nueva experiencia. Incluso, apeló a la astrología para explicar su energía de cara al desafío al asegurar que “este año viene con todo porque es del signo de Acuario”.

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