A qué hora ver hoy martes Gran Hermano Generación Dorada: quién ingresa a la casa
Santiago del Moro anunció una nueva sorpresa para la casa que promete cambiar por completo el rumbo del juego.
La gala de eliminación de este lunes dejó mucha tela para cortar en Gran Hermano Generación Dorada. En una definición cargada de tensión, Tati Luna se convirtió en la nueva eliminada del reality por decisión del público y tuvo que despedirse de sus compañeros, que rápidamente comenzaron a debatir los motivos de su salida.
Durante las horas posteriores a la eliminación, los jugadores repasaron estrategias, alianzas y conflictos que marcaron los últimos días dentro de la casa. La partida de Tati abrió nuevas especulaciones sobre el futuro del juego y dejó al descubierto varias internas que venían creciendo silenciosamente.
Sin embargo, la atención ya está puesta en lo que sucederá este martes durante el tradicional debate. Allí se analizarán los momentos más importantes de la gala y las repercusiones que generó la salida de una de las participantes más comentadas de las últimas semanas.
Sin embargo, cuando parecía que la casa comenzaba a acomodarse tras una nueva eliminación, Santiago del Moro sorprendió a los seguidores del programa con un anuncio inesperado. El conductor confirmó que habrá un nuevo Golden Ticket, una herramienta que permitirá el ingreso de otro participante al reality.
La decisión llega luego de la salida voluntaria de Gladys "La Bomba" Tucumana, quien optó por abandonar la competencia por motivos personales. Por ese motivo, la producción decidió buscar un reemplazo que ocupará su lugar dentro de la casa.
La entrada de un nuevo jugador promete alterar nuevamente la dinámica de convivencia, modificar estrategias y generar nuevos conflictos. Con los grupos cada vez más divididos y la competencia entrando en una etapa decisiva, cualquier movimiento puede resultar determinante.
Ahora, todas las miradas están puestas en la gala de esta noche, donde se conocerá quién será el elegido para ingresar gracias al Golden Ticket y revolucionar una vez más el juego más famoso del país.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este marteses, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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