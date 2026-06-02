A qué hora ver hoy martes Gran Hermano Generación Dorada: quién ingresa a la casa

La decisión llega luego de la salida voluntaria de Gladys "La Bomba" Tucumana, quien optó por abandonar la competencia por motivos personales. Por ese motivo, la producción decidió buscar un reemplazo que ocupará su lugar dentro de la casa.

La entrada de un nuevo jugador promete alterar nuevamente la dinámica de convivencia, modificar estrategias y generar nuevos conflictos. Con los grupos cada vez más divididos y la competencia entrando en una etapa decisiva, cualquier movimiento puede resultar determinante.

Ahora, todas las miradas están puestas en la gala de esta noche, donde se conocerá quién será el elegido para ingresar gracias al Golden Ticket y revolucionar una vez más el juego más famoso del país.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este marteses, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.