Wanda Nara y Maxi López llevan su historia a la ficción: así es "Triángulo Amoroso"

La apuesta ya empezó a hacer ruido incluso antes de salir al aire. Se conocieron los primeros avances de Triángulo Amoroso, el proyecto en formato vertical que une a Wanda Nara y Maxi López en un terreno donde la línea entre lo personal y lo actuado parece deliberadamente difusa. El estreno está previsto para el lunes 11 de mayo, con presencia tanto en redes sociales como en televisión abierta.