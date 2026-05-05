Wanda Nara y Maxi López llevan su historia a la ficción: así es "Triángulo Amoroso"
La producción de Telefe se estrena el 11 de mayo y mezcla realidad, tensión y un guión que promete dar qué hablar.
La apuesta ya empezó a hacer ruido incluso antes de salir al aire. Se conocieron los primeros avances de Triángulo Amoroso, el proyecto en formato vertical que une a Wanda Nara y Maxi López en un terreno donde la línea entre lo personal y lo actuado parece deliberadamente difusa. El estreno está previsto para el lunes 11 de mayo, con presencia tanto en redes sociales como en televisión abierta.
La premisa no intenta disimular su costado provocador. Ambos se interpretan a sí mismos dentro de una historia que se complica cuando, en medio del proyecto, aparece una cláusula contractual que los obliga a besarse. Ese detalle, que en otra ficción podría ser apenas un recurso más, acá funciona como el punto de quiebre que activa tensiones, discusiones y un clima cada vez más cargado.
A partir de ahí, el relato se mueve en una zona incómoda pero efectiva: negociaciones ásperas, cruces que escalan y un escándalo mediático que crece a medida que avanza la trama. La serie juega a incomodar y a generar dudas sobre qué parte pertenece al guion y cuál remite a la historia real que ambos arrastran.
La base de esta dupla se empezó a construir en MasterChef Celebrity, donde sorprendieron con una relación distendida, cargada de complicidad y guiños a un pasado conflictivo. Esa dinámica encontró una respuesta positiva del público y terminó funcionando como plataforma para este nuevo proyecto, que lleva ese vínculo a un terreno más ficcional pero igual de expuesto.
En línea con los formatos actuales, la serie apuesta a un consumo rápido, directo y pensado para redes, sin abandonar la pantalla tradicional. Una combinación que busca maximizar el alcance y capitalizar el interés que generan sus protagonistas.
El elenco que acompaña suma nombres con recorrido y timing televisivo: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo completan una propuesta que mezcla actuación y figuras del mundo mediático.
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