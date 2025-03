El enojo de Santiago del Moro con quienes se bajaron del Golden Ticket de Gran Hermano

"No habla bien de ellos, me parece", agregó, abriendo un debate entre los analistas, donde todos opinaron de acuerdo con la postura del conductor. "Para que se postulen por lo menos, ¿no?", lanzó Gastón Trezeguet ante la atónica mirada de los aspirantes al reingreso.

En torno a ello, Del Moro sumó: "No es postularse, es venir, poner la cara, celebrar, no pasa nada chicos, es un juego. Más allá de ser agradecidos o no, es venir a celebrar con tus compañeros un momento hermoso".

Ante eso, Eliana Guercio interrumpió: "A mí me parece que la gratitud ante todo, porque lo que soy hoy lo tienen gracias a este programa". Del Moro, en cambio, se diferenció al decir: "No, lo tienen gracias a ellos. Este programa les dio una posibilidad muy grande, pero me parece que es venir también a bancar a muchos compañeros, a la gala, es más por ellos, que por el programa", indicó, nuevamente en dirección a los exparticipantes.

"Pero bueno, el que no está se lo pierde", concluyó Santiago, en un mensaje que se cree que fue dirigido a jugadores como los ganadores Marcos Ginocchio y Bautista Mascia, la finalista Julieta Poggio, Constanza Romero, Denisse González, Martín Ku, Nicolás Grosman, Lisandro Navarro y otros grandes ausentes en la dinámica propuesta por la producción.