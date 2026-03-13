El enorme tatuaje que Nicolás Cabré se hizo en la espalda: la foto

Llevar a cabo un tatuaje de esta envergadura no es una tarea sencilla ni rápida. Debido a la sensibilidad de la espalda y la necesidad de saturar el pigmento para lograr la profundidad deseada, el actor deberá someterse a un nivel de dolor considerable y a múltiples horas de inmovilidad.

Además, este nuevo diseño cumple una función de cover-up, ya que tiene como objetivo cubrir tatuajes previos de Cabré, entre los que se encontraban las figuras de un búho y otro ejemplar de ave. Por esta razón, el proyecto no se resolverá en un solo encuentro; requerirá de varias sesiones adicionales para alcanzar el acabado final y la cobertura total de las marcas antiguas.

Con esta apuesta, Nicolás Cabré no solo renueva sus energías tras la temporada teatral, sino que abraza una estética mucho más audaz que, sin duda, redefine su imagen pública frente a sus próximos desafíos profesionales.