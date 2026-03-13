Estacionamiento en el Lollapalooza: dónde dejar el auto y cuánto cuesta

Recomendaciones para el ascenso y descenso

Debido a los operativos policiales, intentar llegar en auto hasta la puerta del festival es prácticamente imposible. Por ello, se recomienda considerar las zonas de "Drop-off" y "Pick-up". Si se utilizan aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, existen áreas específicas de ascenso y descenso alejadas de los ingresos principales para evitar embotellamientos.

Llegar con antelación y contar con una reserva previa es la única garantía para quienes no opten por el transporte público, dado que los lugares suelen agotarse rápidamente en las horas previas al inicio de los shows principales.