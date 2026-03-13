Estacionamiento en el Lollapalooza: dónde dejar el auto y cuánto cuesta
Para quienes deciden ir en auto al Hipódromo de San Isidro, existen opciones. Los precios, las distancias y las zonas de exclusión del Lollapalooza.
Asistir en auto al Lollapalooza Argentina 2026 requiere una planificación minuciosa debido a los estrictos anillos de seguridad y la escasez de lugares. Si bien el predio cuenta con estacionamientos oficiales, estos son muy limitados y suelen tener un costo elevado, sumado a que las calles circundantes están cerradas para los no residentes.
Opciones de estacionamiento y precios
Para evitar demoras, la plataforma Seeker ofrece la posibilidad de realizar una reserva con anticipo en playas de estacionamiento cercanas al Hipódromo. Según el relevamiento para el Día 2 del festival, estas son las opciones disponibles:
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Parking 25 de Mayo: Ubicado a solo 400 metros del evento (5 minutos caminando), es la opción más cercana. El costo del servicio se posiciona desde los $30.000.
Parking Ituzaingó: Se encuentra a 800 metros del ingreso (10 minutos a pie). El precio para dejar el vehículo allí comienza en los $21.500.
Parking Centenario: Localizado en Béccar, a 900 metros del predio (11 minutos caminando). Al igual que la opción anterior, los valores arrancan en $21.500.
Es fundamental tener en cuenta que en estas playas de estacionamiento se debe realizar la entrega de llaves al personal del lugar.
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Además, el municipio dispuso que las playas del Hospital Central de San Isidro (Av. Santa Fe 311) y del Edificio Central Municipal (Av. Centenario 77) funcionen las 24 horas durante los días del evento. Un dato clave para el bolsillo es que, si bien el estacionamiento medido rige hasta el viernes a las 20 hs, el sábado 14 y domingo 15 será gratuito.
Recomendaciones para el ascenso y descenso
Debido a los operativos policiales, intentar llegar en auto hasta la puerta del festival es prácticamente imposible. Por ello, se recomienda considerar las zonas de "Drop-off" y "Pick-up". Si se utilizan aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, existen áreas específicas de ascenso y descenso alejadas de los ingresos principales para evitar embotellamientos.
Llegar con antelación y contar con una reserva previa es la única garantía para quienes no opten por el transporte público, dado que los lugares suelen agotarse rápidamente en las horas previas al inicio de los shows principales.
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