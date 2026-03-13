Momento épico en el Lollapalooza 2026: el regalo "argentino" que enloqueció a Tyler

Como era de esperarse, la imagen de Tyler con la bandera "maradoneana" inundó plataformas como X (Twitter) e Instagram bajo el hashtag #TylerEnArgentina. Para los fanáticos, el gesto fue la validación definitiva de la conexión del rapero con el público local, que no pierde oportunidad para "argentinizar" a sus ídolos internacionales con los hitos de Qatar 2022.

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Lollapalooza 2026: guía de accesos, puntos Pick Up y desvíos de tránsito en San Isidro

La logística de un evento de la magnitud del Lollapalooza Argentina 2026 requiere una organización milimétrica para gestionar el flujo de miles de personas. Con el objetivo de minimizar los embotellamientos en San Isidro, se han definido zonas de exclusión, puntos de encuentro estratégicos para apps de transporte y un esquema especial de desvíos vehiculares.

Debido a los cortes de tránsito y los anillos de seguridad policial, los vehículos de aplicaciones de movilidad no podrán acercarse a las puertas principales del predio. Se han establecido cuatro puntos oficiales de Pick Up alejados del epicentro para facilitar el encuentro entre conductores y pasajeros:

Av. del Libertador y Roque Sáenz Peña: Hacia el lado del río.

Hacia el lado del río. Santa Fe y Dardo Rocha: En las cercanías del Jockey Club.

En las cercanías del Jockey Club. Av. Fleming 800: Para quienes salgan hacia el lado de la Avenida Unidad Nacional.

Para quienes salgan hacia el lado de la Avenida Unidad Nacional. Av. Andrés Rolón 500: Una opción estratégica para evitar las avenidas más congestionadas.

Accesos peatonales y vehiculares

Para esta edición, se confirmaron los puntos oficiales por donde el público podrá ingresar a pie al Hipódromo:

Av. Santa Fe 35.

Av. Márquez 700 (esquina Tellier).

(esquina Tellier). Av. Márquez 900 (esquina Aphalo).

Por su parte, los ingresos para vehículos (estacionamientos oficiales o autorizados) se realizarán por Av. Márquez y Fleming y por la intersección de Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

Desde la organización advierten que la entrada por Av. Santa Fe y Unidad Nacional solo se habilitará de forma excepcional ante casos de congestión extrema. Asimismo, se recomienda a los vecinos y asistentes evitar circular por la zona durante el festival, especialmente en el pico horario que va desde las 18:00 hasta las 3:30 hs.