Momento épico en el Lollapalooza 2026: el regalo "argentino" que enloqueció a Tyler
El reparo estadounidense se mostró visiblemente emocionado por el regalo que recibió por parte del público argentino en pleno show.
El fenómeno del Lollapalooza Argentina 2026 sumó un capítulo inolvidable que une la cultura del rap con la pasión futbolera nacional. Durante su presentación, el rapero estadounidense Tyler, The Creator fue protagonista de un momento que se volvió viral en segundos.
En pleno concierto, el público le entregó al artista una bandera personalizada que fusionó su imagen con los máximos símbolos de la gloria albiceleste.
El "regalo" que enloqueció al rapero Tyler en el Lollapalooza 2026
En medio de la euforia de su show, Tyler recibió desde las primeras filas una bandera de Argentina que capturó su atención de inmediato. El diseño no era una simple bandera: contaba con una foto editada del músico vistiendo la camiseta de la Selección, posando junto a Lionel Messi y alzando la Copa del Mundo.
La reacción del artista, conocido por su estilo excéntrico y su cercanía con los fans, fue de total sorpresa y agradecimiento, sosteniendo el estandarte frente a la multitud mientras los cánticos comenzaban a resonar en el Hipódromo de San Isidro.
Como era de esperarse, la imagen de Tyler con la bandera "maradoneana" inundó plataformas como X (Twitter) e Instagram bajo el hashtag #TylerEnArgentina. Para los fanáticos, el gesto fue la validación definitiva de la conexión del rapero con el público local, que no pierde oportunidad para "argentinizar" a sus ídolos internacionales con los hitos de Qatar 2022.
Lollapalooza 2026: guía de accesos, puntos Pick Up y desvíos de tránsito en San Isidro
La logística de un evento de la magnitud del Lollapalooza Argentina 2026 requiere una organización milimétrica para gestionar el flujo de miles de personas. Con el objetivo de minimizar los embotellamientos en San Isidro, se han definido zonas de exclusión, puntos de encuentro estratégicos para apps de transporte y un esquema especial de desvíos vehiculares.
Debido a los cortes de tránsito y los anillos de seguridad policial, los vehículos de aplicaciones de movilidad no podrán acercarse a las puertas principales del predio. Se han establecido cuatro puntos oficiales de Pick Up alejados del epicentro para facilitar el encuentro entre conductores y pasajeros:
- Av. del Libertador y Roque Sáenz Peña: Hacia el lado del río.
- Santa Fe y Dardo Rocha: En las cercanías del Jockey Club.
- Av. Fleming 800: Para quienes salgan hacia el lado de la Avenida Unidad Nacional.
- Av. Andrés Rolón 500: Una opción estratégica para evitar las avenidas más congestionadas.
Accesos peatonales y vehiculares
Para esta edición, se confirmaron los puntos oficiales por donde el público podrá ingresar a pie al Hipódromo:
- Av. Santa Fe 35.
- Av. Márquez 700 (esquina Tellier).
- Av. Márquez 900 (esquina Aphalo).
Por su parte, los ingresos para vehículos (estacionamientos oficiales o autorizados) se realizarán por Av. Márquez y Fleming y por la intersección de Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.
Desde la organización advierten que la entrada por Av. Santa Fe y Unidad Nacional solo se habilitará de forma excepcional ante casos de congestión extrema. Asimismo, se recomienda a los vecinos y asistentes evitar circular por la zona durante el festival, especialmente en el pico horario que va desde las 18:00 hasta las 3:30 hs.
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