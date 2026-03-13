Lollapalooza 2026: cómo ver el festival en vivo y gratis por TV o celular
El Lollapalooza podrá seguirse de forma gratuita. Los detalles de la transmisión para no perderse a Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator en Chile.
La mística del festival de música más importante de la región vuelve a encenderse en Santiago de Chile. Para aquellos que no puedan asistir al Parque O’Higgins este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, la productora Lotus confirmó que la experiencia de Lollapalooza Chile 2026 podrá disfrutarse íntegramente de manera digital y gratuita.
Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo
A diferencia de otras ediciones que contaron con señales exclusivas de cable, la transmisión de este año apuesta a la accesibilidad total. El evento se podrá seguir en vivo desde cualquier lugar a través de los siguientes canales oficiales:
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Xuper TV: Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO por streaming
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YouTube: Mediante el canal oficial de Lollapalooza Chile.
Sitio Web: A través de la página lollapaloozacl.com.
Esta modalidad permite que los fanáticos sigan los shows desde sus televisores inteligentes (Smart TV), computadoras o dispositivos móviles con conexión a internet.
Los artistas principales y sus escenarios
El despliegue técnico permitirá vivir los tres días de festival con un line up internacional de primer nivel. El viernes 13, el cierre estará a cargo de Sabrina Carpenter, quien se presentará en el Cenco Malls Stage tras las actuaciones de Kygo e Interpol.
El sábado 14, la figura central será Tyler, The Creator, en una jornada que también incluirá a Lorde y Peggy Gou. Finalmente, el domingo 15, el cierre definitivo del festival llegará de la mano de Chappell Roan, quien actuará en el escenario principal hasta la medianoche, luego de los shows de Skrillex y Lewis Capaldi.
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