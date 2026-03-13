Lollapalooza 2026: cómo ver el festival en vivo y gratis por TV o celular

El sábado 14, la figura central será Tyler, The Creator, en una jornada que también incluirá a Lorde y Peggy Gou. Finalmente, el domingo 15, el cierre definitivo del festival llegará de la mano de Chappell Roan, quien actuará en el escenario principal hasta la medianoche, luego de los shows de Skrillex y Lewis Capaldi.