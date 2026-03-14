Lollapalooza 2026: hora por hora la grilla del sábado 14 de marzo
El segundo día del festival en el Hipódromo de San Isidro tendrá una jornada cargada de figuras internacionales y artistas argentinos. Conocé el cronograma completo escenario por escenario.
La segunda jornada del Lollapalooza Argentina promete otra tarde y noche intensa de música en el Hipódromo de San Isidro. El sábado del festival reunirá a miles de fanáticos con una programación que combina pop, electrónica, música urbana y artistas locales a lo largo de todo el predio.
Entre los shows más esperados del día aparecen el escocés Lewis Capaldi, el DJ y productor estadounidense Skrillex y el argentino Paulo Londra, que serán algunos de los grandes protagonistas de la noche.
La jornada también contará con presentaciones destacadas como las de Chappell Roan, Marina, TV Girl y Soledad Pastorutti, en una grilla que se extenderá desde la tarde hasta pasada la medianoche.
Sábado en el Lollapalooza: la grilla completa
Samsung Stage
13:45 – Tobika
15:15 – Nasa Histoires
17:00 – Ángela Torres
19:00 – Paulo Londra
21:15 – Lewis Capaldi
23:45 – Skrillex
Flow Stage
14:30 – Joaquina
16:00 – LANY
18:00 – Marina
20:15 – Addison Rae
22:15 – Chappell Roan
Alternative Stage
14:30 – Marttein
16:00 – TIMØ
18:00 – Soledad Pastorutti
20:15 – TV Girl
22:30 – RIIZE
Perry’s Stage
13:45 – Paula OS
14:45 – TERRA
16:00 – Imbermind
17:15 – Amigo de Artistas
18:30 – Six Sex
19:45 – Hamdi
21:00 – 2hollis + Rommulas
22:30 – Brutalismus 3000
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