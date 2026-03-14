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Lollapalooza 2026: hora por hora la grilla del sábado 14 de marzo

Espectáculos

El segundo día del festival en el Hipódromo de San Isidro tendrá una jornada cargada de figuras internacionales y artistas argentinos. Conocé el cronograma completo escenario por escenario.

Lollapalooza 2026: hora por hora la grilla del sábado 14 de marzo

La segunda jornada del Lollapalooza Argentina promete otra tarde y noche intensa de música en el Hipódromo de San Isidro. El sábado del festival reunirá a miles de fanáticos con una programación que combina pop, electrónica, música urbana y artistas locales a lo largo de todo el predio.

Entre los shows más esperados del día aparecen el escocés Lewis Capaldi, el DJ y productor estadounidense Skrillex y el argentino Paulo Londra, que serán algunos de los grandes protagonistas de la noche.

La jornada también contará con presentaciones destacadas como las de Chappell Roan, Marina, TV Girl y Soledad Pastorutti, en una grilla que se extenderá desde la tarde hasta pasada la medianoche.

grilla lollapalooza sabado

Sábado en el Lollapalooza: la grilla completa

Samsung Stage

13:45 – Tobika

15:15 – Nasa Histoires

17:00 – Ángela Torres

19:00 – Paulo Londra

21:15 – Lewis Capaldi

23:45 – Skrillex

Flow Stage

14:30 – Joaquina

16:00 – LANY

18:00 – Marina

20:15 – Addison Rae

22:15 – Chappell Roan

Alternative Stage

14:30 – Marttein

16:00 – TIMØ

18:00 – Soledad Pastorutti

20:15 – TV Girl

22:30 – RIIZE

Perry’s Stage

13:45 – Paula OS

14:45 – TERRA

16:00 – Imbermind

17:15 – Amigo de Artistas

18:30 – Six Sex

19:45 – Hamdi

21:00 – 2hollis + Rommulas

22:30 – Brutalismus 3000

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