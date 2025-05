El estremecedor cuadro que pintó María Becerra, a un mes de su segundo embarazo ectópico

En este sentido, la cantante escribió: "Hoy les comparto este triste cuadro que empecé hace unos 25 días y aún no pude terminar… tampoco creo que lo haga nunca ya que siempre que intento seguirlo me pongo a llorar", manifestó, a corazón abierto.

Y agregó: "Representa mucha oscuridad este cuadrito para mí, pero también un poco de esperanza… ahí a lo lejos, ahí por debajo a la derecha donde se ve un poco despintado quería hacer algunos globitos flotando, pero nunca pude", expresó en el posteo que ilustra su aparato reproductivo con dolor y detalles estremecedores.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó rápidamente y los fanáticos de la intérprete de "Ojalá" comenzaron a dejarle mensajes de apoyo y ánimo: "Esa mariposa traerá aleteos para tu corazón cuando menos lo esperes"; "Te arrancaron un sueño del cuerpo, silencioso, frágil, fuera de lugar, y el borde entre la vida y la muerte te rozó sin pedirte permiso. Lloraste en silencio primero, y después gritaste con pinceles, con cada trazo"; "Este cuadro representa miles de historias"; "¡Qué movilizante! Somos un montón de este lado acompañándote", fueron algunos de los comentarios en el posteo que recibió más de 100 mil likes.

