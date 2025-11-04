El ex de Dai Fernández rompió el silencio sobre el romance con Nico Vázquez: qué dijo

Sin embargo, en el ámbito de las redes sociales, el panorama fue más tajante y reflejó el quiebre. Gonzalo Gerber confirmó que tomó la decisión de dejar de seguir tanto a su ex pareja, Dai Fernández, como a Nico Vázquez. Explicó este movimiento digital como una consecuencia natural de la ruptura sentimental: "Es lo más normal cuando las relaciones se terminan".

En el plano laboral, Gerber aseguró que no existen problemas profesionales con Vázquez. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar con el actor en el futuro, comentó que, "Si sirve el proyecto, estaría bueno", manteniendo una visión abierta hacia futuras colaboraciones. Finalmente, el artista aprovechó la oportunidad para desmentir rotundamente un rumor que lo vinculaba sentimentalmente con la cantante Cazzu: "Nada más lejos de la realidad".