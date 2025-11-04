El ex de Dai Fernández rompió el silencio sobre el romance con Nico Vázquez: qué dijo
El bailarín fue muy picante a la hora de hablar del nuevo romance entre los actores y explicó la decisión que tomó en sus redes sociales.
La confirmación pública del romance entre el actor Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky, ha generado una ola de reacciones en su círculo íntimo. Tras la mediática respuesta de la ex esposa de Vázquez, Gimena Accardi, el foco se trasladó a Gonzalo Gerber, bailarín y actor, quien era pareja de Dai Fernández al momento del inicio del vínculo con Vázquez. Gerber rompió el silencio y habló por primera vez sobre la nueva relación.
El bailarín lanzó una frase que capturó inmediatamente la atención al revelar la manera en que se enteró del nuevo affaire: "Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes".
A pesar de la sorpresa que implicó el momento del anuncio público, Gerber aseguró que la separación inicial con Dai Fernández se había dado en buenos términos, indicando que "Nos separamos de la mejor manera".
El también actor quiso dejar en claro que, si bien la relación sentimental había concluido, el vínculo con Dai Fernández aún persiste debido a un compromiso compartido. "Seguimos hablando, tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común", detalló Gerber, señalando el factor que los mantiene en contacto.
Respecto al nuevo romance, Gerber adoptó una postura diplomática y conciliadora, deseándoles lo mejor a la pareja. "Les deseo lo mejor, felicidad absoluta", expresó el artista, haciendo eco de los buenos deseos que previamente había manifestado Gimena Accardi en el contexto de esta cadena de rupturas y nuevos comienzos.
Sin embargo, en el ámbito de las redes sociales, el panorama fue más tajante y reflejó el quiebre. Gonzalo Gerber confirmó que tomó la decisión de dejar de seguir tanto a su ex pareja, Dai Fernández, como a Nico Vázquez. Explicó este movimiento digital como una consecuencia natural de la ruptura sentimental: "Es lo más normal cuando las relaciones se terminan".
En el plano laboral, Gerber aseguró que no existen problemas profesionales con Vázquez. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar con el actor en el futuro, comentó que, "Si sirve el proyecto, estaría bueno", manteniendo una visión abierta hacia futuras colaboraciones. Finalmente, el artista aprovechó la oportunidad para desmentir rotundamente un rumor que lo vinculaba sentimentalmente con la cantante Cazzu: "Nada más lejos de la realidad".
