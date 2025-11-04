El curioso mensaje de Gime Accardi tras la cita romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández
La actriz usó sus redes sociales para hacer un sugestivo posteo tras la cena que tuvo el actor con su nueva pareja.
Gime Accardi volvió a dar de qué hablar tras hacer un posteo en sus redes sociales y llamar la atención de todos sus seguidores, ya que muchos pensaron que fue una indirecta para Nico Vázquez, quien blanqueó su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco.
A través de sus historias de Instagram, la actriz subió una foto de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.
Si bien parece algo normal, los usuarios comenzaron a especular que el destinatario era su ex pareja, ya que se dio justo después de que se dieran a conocer las imágenes de la cita romántica que tuvo Vázquez con Fernández en un restaurante porteño.
La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández tras blanquear su relación: "Se los ve cada vez más unidos"
Después de una polémica separación con Gime Accardi, Nico Vázquez confesó que está iniciando una relación con su compañera de obra, Dai Fernández. Sin dudas, esto generó un gran revuelo y los motivos de ruptura con su ex se pusieron en duda.
Este miércoles, en Sálvese quien pueda, mostraron las primeras imágenes de los actores caminando por la calle. Cabe recordar que hasta el momento se habían manejado en un bajo perfil.
“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.
Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.
A esta información, agregaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.
En las imágenes que mostraron en el programa, se ve a Dai y Nico muy relajados, sonrientes y con un café en la mano. “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario