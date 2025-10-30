La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández tras blanquear su relación: "Se los ve cada vez más unidos"
Después de confirmar que están iniciando un romance, los actores comenzaron a mostrarse juntos públicamente.
Después de una polémica separación con Gime Accardi, Nico Vázquez confesó que está iniciando una relación con su compañera de obra, Dai Fernández. Sin dudas, esto generó un gran revuelo y los motivos de ruptura con su ex se pusieron en duda.
Este miércoles, en Sálvese quien pueda, mostraron las primeras imágenes de los actores caminando por la calle. Cabe recordar que hasta el momento se habían manejado en un bajo perfil.
“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.
Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.
A esta información, agregaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.
En las imágenes que mostraron en el programa, se ve a Dai y Nico muy relajados, sonrientes y con un café en la mano. “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.
La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez
La obra Rocky se convirtió en uno de los mayores fenómenos teatrales de la avenida Corrientes desde su estreno, tras la apuesta de Nico Vázquez por traer al país la versión escénica de la mítica historia creada por Sylvester Stallone. A diferencia de las producciones internacionales, el actor decidió presentarla sin formato musical, lo que aportó un sello distintivo que cautivó al público argentino.
El furor fue tal que, tras el éxito de la primera temporada antes del receso de verano, el equipo debió sumar nuevas funciones en días y horarios no previstos originalmente, para responder a la enorme demanda de entradas.
En diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Adrián Pallares sorprendió al revelar que “por semana recaudan 360 millones de pesos”, una cifra que se explica por las más de 5 mil personas que asisten a cada tanda de funciones, con entradas que rondan los 60 mil pesos.
A modo de comparación, el periodista agregó con humor: “Cuando en el teatro te va bien, a esos niveles, te va bien”, recordando que su propia obra Socios al desnudo también les deja buenos ingresos, aunque en una escala mucho menor.
