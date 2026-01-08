Maxi López se defendió luego de que lo liquidaran por la cesárea de su esposa: "Después del quinto hijo..."
Después de las revelaciones que hizo con Marley, el exfutbolista volvió a aparecer en cámara para aclarar la situación. Conocé los detalles.
La llegada de un nuevo integrante a la familia de Maxi López se vio empañada en los últimos días por una controversia mediática que escaló rápidamente en las plataformas digitales. El centro del conflicto fueron sus declaraciones previas sobre el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson.
Ante las acusaciones de haber forzado los tiempos del parto por conveniencia profesional, el exfutbolista decidió dar su versión de los hechos y aclarar los pormenores médicos de la llegada del bebé en Suiza.
En una entrevista brindada a Lape Club Social Informativo, por la pantalla de América TV, el actual participante de MasterChef Celebrity intentó bajarle el tono a la discusión. Según explicó, el malentendido se originó por su forma de expresarse en una nota anterior. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”, manifestó de entrada, argumentando que su intención nunca fue minimizar el esfuerzo de su mujer ni la importancia del proceso de alumbramiento.
Para desactivar las críticas que lo señalaban como el responsable de adelantar el parto, López brindó detalles técnicos sobre la salud de Daniela y el bebé. Según el exjugador, la fecha de parto estaba prevista para mediados de diciembre, pero la pareja decidió esperar para intentar un proceso natural.
“Esperamos hasta el 27 o 28, que ya estaba pasada de los nueve meses, y el doctor personal de ella junto al staff del hospital decidieron implementar una cesárea”, aseguró, desmintiendo que se tratara de un capricho personal.
El motivo de la intervención quirúrgica fue, según sus palabras, el tamaño del recién nacido, quien pesó más de 4,400 kilogramos, lo que representaba un peligro latente para ambos. Respecto a los rumores de haber influido en la decisión de los profesionales, el rubio fue tajante: “Yo no puse ninguna presión, imagínate después del quinto hijo…”.
Asimismo, defendió su postura frente a lo que considera una distorsión de sus palabras originales, afirmando que “una cosa es todo el proceso que pasó ella con el embarazo y otra cómo se toma una frase sacada de contexto”.
Más allá de la controversia, Maxi aprovechó el espacio para hablar sobre su rol como padre y el sacrificio que implica su carrera en los medios y el deporte. Tras más de dos décadas viajando por el mundo debido al fútbol, reconoció que estar lejos de casa siempre ha sido una constante, pero que su motor principal son sus herederos. “Toda mi vida tuve que salir a trabajar. Viajé por el fútbol más de 20 años y muchas veces me tocó estar lejos de casa”, confió para luego rematar con firmeza: “Todos los sacrificios que hago son para ellos, yo vivo para mis hijos”.
Finalmente, el exfutbolista confirmó una noticia que marca un nuevo rumbo para su familia: este 2026 se instalarán definitivamente en Argentina. Actualmente, se encuentra abocado a la búsqueda de un hogar para recibir a su esposa y a sus hijos pequeños, Elle y Lando, quienes llegarán al país una vez que se completen los protocolos sanitarios básicos. “Ella ya estaría acá si el bebé tuviera las vacunas, hay que esperar unas semanas”, concluyó, poniendo fin a las especulaciones sobre la distancia actual de su pareja.
