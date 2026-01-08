Luciano Castro tendría otra amante: quién es la mujer que acaba de aparecer

Dudas, risas y una negación bajo sospecha

A pesar del intento por restarle importancia al asunto, el interés de la famosa por conocer los detalles de lo que se comentaba sobre ella y el actor fue lo que terminó de generar suspicacias en la panelista de El Trece. Con un tono que buscaba ser distendido, la involucrada escribió: “¿De dónde sale eso? jajaja, Dios mío”. Acto seguido, intentó marcar un límite moral en sus vínculos personales al asegurar: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”.

No obstante, esta defensa no fue suficiente para convencer a Fernanda Iglesias ni al equipo de Puro show. La periodista remarcó que el comportamiento de la mujer fue esquivo y que la forma en que se desarrolló la conversación dejó muchas puertas abiertas. Para cerrar el tema, la panelista lanzó una observación que dejó la reputación del galán nuevamente en la cuerda floja: “Tardó mucho en negarlo”. Con esta nueva arista, la estabilidad de la pareja entre Castro y Siciliani parece enfrentar su desafío más complejo desde que decidieron hacer público su romance.