El éxito español de Netflix con José Coronado que sigue sumando reproducciones
Esta serie, estrenada en 2024, narra una intensa disputa familiar por una herencia que desata secretos, ambición y luchas de poder. Los detalles en la nota.
En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las principales plataformas de streaming en sumar series y películas españolas en su catálogo, con el objetivo de atrapar la atención de los espectadores con sus historias intensas y dramáticas. Una de las producciones más sobresalientes es Legado, protagonizada por José Coronado y estrenada en el 2024.
Esta serie española narra una intensa disputa familiar por una herencia que desata secretos, ambición y luchas de poder. Tras su llegada a la plataforma en mayo del 2025, esta producción tuvo un fuerte impacto y alcanzó el puesto número uno entre los contenidos más vistos en España en menos de 24 horas desde su estreno.
De qué trata Legado
Legado sigue la historia de Federico Seligman, un empresario de medios interpretado por Coronado, que debe apartarse de la conducción de su compañía tras enfrentar un problema de salud.
Durante su ausencia, la empresa queda en manos de sus hijos, quienes comienzan a tomar decisiones que cambian el rumbo del negocio familiar.
Cuando finalmente regresa, el patriarca se encuentra con un escenario muy distinto al que dejó. Las nuevas estrategias, los intereses personales y las tensiones internas dentro de la familia lo obligan a intervenir nuevamente para intentar recuperar el control y preservar el imperio que construyó durante años.
Reparto de Legado
Uno de las claves que explica el éxito de esta serie es su elenco de primer nivel, compuesto por actores de gran recorrido en el mundo cinematográfico.
- José Coronado
- Belén Cuesta
- Diego Martín
- Natalia Huarte
- María Morera
- Susi Sánchez
- Mireia Portas
- Gustavo Salmerón
- Nico Romero
Tráiler de Legado
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario