El famoso que intentó conquistar a Wanda Nara en vivo: "Le cocinaría algo afrodisíaco y..."
Un famoso chef dejó a todos boquiabiertos en vivo al declarar su interés por Wanda Nara. Entre halagos y bromas, contó cuál sería el plato con el que intentaría conquistarla.
Wanda Nara fue sorprendida con un inesperado gesto al aire durante la emisión de Empezar el Día, por Ciudad Magazine. En medio del programa, el cocinero Santiago del Azar se animó a una confesión sin filtros: admitió que fantasea con prepararle una cena a la mediática empresaria.
Todo sucedió en el magazine matutino conducido por Yuyito González, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12. Mientras elaboraba una receta en vivo, y en medio de un clima distendido, Del Azar fue consultado sobre a qué figura del espectáculo le gustaría agasajar con una cena íntima. Su respuesta fue inmediata y desinhibida: “A Wanda”, lanzó entre risas y miradas cómplices con el resto del panel.
La inesperada declaración generó risas en el estudio, pero el chef no se detuvo ahí. Redobló la apuesta al revelar que ya había intentado acercarse a Wanda a través de las redes: “El otro día comenté en uno de sus posts: ‘me encantaría cocinarte’. No me respondió, pero bueno, en una de esas algún día lo hace. Yo sé que estoy lejos del target de Wanda, pero me gustaría, obvio”, aseguró con total sinceridad.
Lejos de querer disimular su entusiasmo, Del Azar se metió de lleno en el juego propuesto por sus compañeros. Cuando le pidieron que ideara un menú especial para la ocasión, no dudó en elegir una propuesta cargada de intención: “De entrada, algo afrodisíaco. Y de plato principal, un buen risotto”, dijo con picardía.
La respuesta desató carcajadas y comentarios cómplices entre todos los presentes. “¡Qué hombre!”, exclamó Yuyito. La escena no pasó desapercibida en redes, donde la situación comenzó a viralizarse rápidamente, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa y los fanáticos del programa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario