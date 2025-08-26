El famoso que intentó conquistar a Wanda Nara en vivo: "Le cocinaría algo afrodisíaco y..."

Lejos de querer disimular su entusiasmo, Del Azar se metió de lleno en el juego propuesto por sus compañeros. Cuando le pidieron que ideara un menú especial para la ocasión, no dudó en elegir una propuesta cargada de intención: “De entrada, algo afrodisíaco. Y de plato principal, un buen risotto”, dijo con picardía.

La respuesta desató carcajadas y comentarios cómplices entre todos los presentes. “¡Qué hombre!”, exclamó Yuyito. La escena no pasó desapercibida en redes, donde la situación comenzó a viralizarse rápidamente, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa y los fanáticos del programa.